Alcalde de Segovia (Antioquia) denunció alianzas de policías con bandas criminales

El alcalde de Segovia (Antioquia), Didier Osorio, denuncia en Blu Radio que algunos policías del municipio tienen alianzas con bandas criminales que operan en esta zona del departamento. Según el mandatario, estos uniformados estarían pasando información sobre operativos y movimientos de patrullas y esto viene afectando las labores de la fuerza pública.

Para el mandatario esta situación es la que tiene frenada la operatividad de la Policía en el municipio. En las últimas 72 horas fueron asesinados tres jóvenes en Segovia y Osorio aseguró que hay 31 crímenes que todavía no tienen un responsable.

“Les manifiestan cómo son los turnos, desplazamientos de los cuadrantes, a qué hora están o no están en determinado lugar para que los grupos criminales puedan aprovechar y puedan hacer sus delitos”, le aseguró Osorio a Blu Radio.

Esta situación ya fue denunciada por Osorio ante el comando de la Policía. Pidió también que estas personas sean removidas de sus cargos por su presunta alianza con bandas criminales y grupos armados que funcionan en este municipio antioqueño.

“Ya hemos informado de varios uniformados que están aliados con estos bandidos. Hasta el momento, no hemos tenido respuesta para que haya un cambio definitivo de estos policiales que no deberían estar en el territorio porque aquí no podemos hacer alianza con los bandidos, aquí tenemos que hacer alianzas con la ciudadanía”, dijo.

Frente a estas denuncias, el comandante de la Policía en Antioquia, coronel Daniel Mazo, aseguró que no va a permitir ningún tipo de acciones corruptas por parte de uniformados. También dijo que están adelantando operativos contra homicidios y otros delitos y que ya hay un equipo especial que investigará estos hechos.

“Ya se nombró un personal para que hiciera las verificaciones y las investigaciones para mirarlo desde el ámbito penal y disciplinario, para poder nosotros tomar algunas decisiones y hacer revisiones frente al personal. Vamos a fortalecer el servicio de policía en el municipio y vamos a hacer los controles que sean necesarios y los controles”.

Según una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en el 2018, en esta zona hay presencia de el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo, quienes mantienen una lucha constante del territorio. También hay presencia de la estructura Seguridad Héroes del Nordeste (Shn), quienes son una facción de Los Rastrojos.