Alcaldía de Pereira tumbó restricción de parrillero en moto

La alcaldía había anunciado que aplicaría la medida para los parrilleros hombres mayores de 14 años. Foto: El Espectador - José Vargas

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La alcaldía de Pereira se echó para atrás con la restricción al parrillero hombre mayor de 14 años, que había anunciado el fin de semana pasado y que comenzaría a operar a partir de este miércoles 15 de julio. Por el rechazo que produjo la medida, se habían anunciado manifestaciones.

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En comunicado, la alcaldía de Pereira señaló que la decisión de no aplicar la restricción se debe a que, al evaluar sus alcances y los resultados de medidas similares implementadas en otras ciudades, se determinó que no es necesaria, por lo que se apelará a otras acciones para atender la criminalidad.

“Vamos a implementar una gran estrategia para la recuperación, especialmente en operativos de control, de requisa y de verificación de antecedentes en compañía de la Policía Metropolitana, el Batallón San Mateo, el Instituto de Movilidad, la Secretaría de Gobierno y la Estrategia Nocturna. Vamos adelante con esta medida porque la seguridad de los pereiranos es primero”, dijo Jorge Mario Trejos, secretario de Gobierno de Pereira.

A la par, desde la alcaldía se anunció un aumento en el monto de las recompensas con el fin de fortalecer la colaboración ciudadana en las investigaciones de las autoridades.

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Con el anuncio de la restricción de parrillero en moto, la alcaldía había señalado que eximiría de la medida a los estudiantes menores de 18 años que se movilizan hacia instituciones educativas, así como a quienes comparten motocicleta por motivos laborales.

La medida no fue bien recibida por los motociclistas de la ciudad que, el pasado martes 14 de julio, habían anunciado movilizaciones en contra de la restricción.

Sin la medida, las autoridades pidieron a las autoridades respetar las normas de tránsito y fortalecer la relación con los uniformados, lo que incluye un llamado a denunciar toda acción delincuencial.