Alcaldía de Santa Marta anunció aumento en pasaje de buses y mínima de taxis de 2026

La alcaldía de Santa Marta expidió los decretos con los que establece el aumento al pasaje del transporte público y define la tarifa mínima para taxis, de acuerdo con el balance que se hace por el nuevo año.

En cuanto al transporte público, la administración señaló que se hizo un aumento de COP 100, por lo que el pasaje en buses y busetas sin aire acondicionado quedó en COP 2.950, mientras que en vehículos que sí lo tienen quedó en COP 3.050

Este nuevo valor solo podrá ser cobrado por los vehículos que tengan visible el aviso con la tarifa actualizada, según indicó la alcaldía, en medio de un plan para evitar los cobros abusivos.

Con respecto a los cobros en taxis, la alcaldía expidió otro decreto en el que hizo un ajuste del 7,5 % con base en estudios técnicos y concertación con el gremio.

Tarifas y recargos especiales

El decreto estableció que la tarifa mínima será de COP 8.600, mientras que la unidad quedó en COP 121. En cuanto al traslado a otros sectores de la región, se definieron las siguientes taridas:

Santa Marta - Pozos Colorados: COP23.600.

Santa Marta - Bello Horizonte: COP 30.400

Santa Marta – Aeropuerto Simón Bolívar: COP 40.136

Santa Marta – sector Decámeron: COP 44.943

Santa Marta – Minca: COP 87.067

Santa Marta - Bahía Concha: COP 96.930

Santa Marta – entrada al Parque Tayrona: COP138.408

Santa Marta – Guachaca: COP 179.886

Santa Marta – Neguanje: COP 179.886

Santa Marta - Marquetalia: COP 221.364.

“El decreto empieza a regir a partir de su publicación, lo que viene ahora es un proceso, es entrar en la calibración de los taxímetros y publicidad. Hay que hacer unas adecuaciones como el cambio de las calcomanías”, explicó el secretario de Movilidad, Fidel Castro.

En cuanto a la tarifa diferencial para estudiantes en el transporte público, el funcionario señaló que por ahora no se ha tomado ninguna determinación.