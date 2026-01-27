Investigan muerte de canadiense que cayó de un décimo piso en Medellín

El hecho se registró en el sector Lalinde del Poblado. Foto: Alcaldía de Medellín

Las autoridades en Medellín investigan la muerte del canadiense Dirk Christian Martin Frankenne, de 43 años, quien murió en la mañana del pasado lunes 26 de enero, luego de caer de diez pisos de un edificio en el sector Lalinde de El Poblado.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró en la Calle 12 con carrera 40, en el edificio Art Living, donde sus habitantes escucharon un fuerte estruendo antes de encontrar al hombre muerto en la fuente de agua del lugar.

Aunque en principio se dijo que se trataba de un turista, un amigo del extranjero, que aseguró haberlo visto la noche anterior, cuando salieron a pasear a su perro, dijo a la Policía del Valle del Aburrá que el hombre llevaba tres años viviendo en Medellín.

Martin Frankenne trabajaría virtualmente haciendo asesoría remota. Sumado a esto, el allegado señaló que sabía que desde niño el extranjero habría padecido de depresión.

Las investigaciones del caso quedaron en manos del CTI, quienes deberán determinar si hubo terceros involucrados en la muerte del canadiense.

Señales de prevención de suicidios

▪️ Hablar de querer morirse

▪️ Buscar una manera de matarse

▪️ Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

▪️ Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

▪️ Hablar de ser una carga para otras personas

▪️ Aumentar el uso del alcohol o las drogas

▪️ Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

▪️ Dormir muy poco o demasiado

▪️ Aislarse o sentirse aislado

▪️ Exhibir ira o hablar de vengarse

▪️ Exhibir extremos de temperamento

Si identifica señales en una persona, ¿qué debe hacer?

▪️ No deje sola a esa persona

▪️ Quite las armas de fuego, el alcohol, las drogas o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio

▪️ Llame a una línea de atención de estos casos

▪️ Lleve a la persona a una sala de emergencia o pida ayuda de un profesional médico o de salud mental

Algunas líneas de atención en Colombia

▪️ Bogotá: Línea 106

Línea psicoactiva: 018000112439

Línea SISVECOS (1) 3649090 Extensión: 9072

▪️ Cali y Boyacá: Línea 106

▪️ Barranquilla: 339 99 99

▪️ Medellín: 444 44 48

▪️ Antioquia: 4407649

Línea 123 Social

Línea 123 Mujer

▪️ Meta: 3125751135

▪️ Amazonas: 3125826717

▪️ Atlántico: 3309000 Extensión: 5131 (5) 3308100 - (5) 3308101

Línea de la Ternura (5) 3443645

▪️ Barranquilla: Línea de la vida (5) 3399999

Línea de salud 3793333

▪️ Arauca: Línea 125 de Atención a Urgencias y Emergencias en Salud

En este enlace puede encontrar otros números de líneas de atención.