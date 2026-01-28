En disturbios en clásico Cúcuta-Bucaramanga fue asesinado un hincha

Andrés Camilo Rojas fue herido en el pecho al finalizar el partido. Foto: Captura de pantalla-Archivo particular

Un muerto y cinco personas heridas dejaron enfrentamientos que se registraron en medio del clásico del oriente, entre Cúcuta y Bucaramanga, que se jugó en el estadio General Santander de la capital nortesantandereana y que terminó en empate (2-2).

Los hinchas indicaron que las primeras riñas se registraron en las tribunas, en donde se dieron varios enfrentamientos con armas blancas, por lo que los primeros heridos tuvieron que ser atendidos por la Fuerza Pública y el equipo de logística del partido de fútbol.

Según indicó la Policía de Cúcuta, los enfrentamientos continuaron al finalizar el encuentro cuando los hinchas de Cúcuta confrontaron a la Policía. En ese momento, varios delincuentes ingresó a locales comerciales aledaños al estadio, en donde habrían comenzado a robar a quienes se encontraban allí. Ante el desorden tuvo que intervenir el Esmad.

En medio de los desmanes fue asesinado Camilo Rojas, un hincha del Atlético Bucaramanga, quien fue herido con un arma blanca en el pecho, cerca del puente Jorobado, sobre la avenida Gran Colombia y el Canal Bogotá.

Las autoridades también registraron cinco personas heridas, entre las cuales está un uniformado de la Policía al que lesionaron en una de sus extremidades.

¿Quién era el hincha asesinado en el clásico del Oriente?

Andrés Camilo Rojas, de 24 años, era estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia y un hincha fiel de Bucaramanga. Medios locales resaltaron que el joven había acompañado al equipo en diferentes lugares del país, así como por Argentina y Brasil.

Primeras versiones indican que Rojas habría sido atacado por una barra brava del Cúcuta Deportivo, por lo que sobre las 6:30 p.m. tuvo que ser trasladado al hospital Erasmo Meoz, al que llegó sin signos vitales. “Presenta múltiples heridas abiertas por arma cortopunzante región lumbar y cervical“, indica el reporte de la Policía de Cúcuta.

Anunciaron acciones

Tras conocerse el asesinato, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, rechazó lo ocurrido. “Lo sucedido en Cúcuta tras el clásico del oriente es lamentable y muy preocupante. Esto nos lleva a una profunda reflexión sobre cómo se está viviendo el fútbol en Colombia. Lo que debería ser una fiesta deportiva se ha convertido en un escenario de violencia y muerte con familias que hoy pierden seres queridos”.

Sumado a esto y previendo que en el segundo semestre de este año se tendrá otro clásico, pero en Bucaramanga, desde ya trabajarán “con la comisión de fútbol para generar espacios de diálogo y paz con los involucrados en este objetivo”.

Otro asesinato

Hace una semana, un día antes del encuentro entre Once Caldas y Cúcuta Deportivo, en su regreso a la A, fue asesinado en inmediaciones del estadio General Santander, Diego Alejandro Galvis, quien se había hecho conocido como redoblante de la barra brava acusada del reciente asesinato de Rojas.

“Se presentó un hecho donde fueron agredidos un grupo de personas que se encontraban en la parte externa del estadio que deja como resultado un fallecido y tres personas heridas, quienes fuero atendidas de manera prioritaria y no revisten gravedad”, indicó en ese momento Jimmy Arley Belalcázar, comandante encargado de la Policía de Cúcuta