Alerta en Chocó: lluvias dejan 60.000 afectados y afectaciones en 11 municipios

Municipios como Acandí y Unguía están entre los más afectados. Foto: Gobernación de Chocó

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una alerta lanzó la gobernación del Chocó ante el número de afectados por las lluvias en el departamento. De acuerdo con la secretaria del Interior, Jenny Lucía Rivas, por lo menos 10 municipios han presentado graves afectaciones y una decena más están en alerta roja, por lo que no se descarta que aumente el número de damnificados.

Lea: Por incendio en bodega de Postobón en Malambo tuvieron que evacuar a trabajadores

En el departamento, según la funcionaria, alrededor de 60.000 personas se han visto afectadas por las fuertes lluvias que se registraron en la última semana por el frente frío que afectó a los países de la región, por lo que en conjunto con el equipo de gestión del riesgo, hacen la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) para determinar las necesidades.

“Teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se están presentando en el departamento y en el país, podemos incrementar este número de afectaciones de emergencias. Como Gobernación de Chocó estamos atentos y alertas con todos los protocolos activados para atender esta emergencia”, añadió la funcionaria.

A la par, Codechocó indicó que entre los municipios más afectados se encuentran Acandí, Unguía, Riosucio, Istmina, Tadó y El Litoral del San Juan, mientras que por la saturación de los suelos elevaron las alertas por posibles nuevos deslizamientos.

Le puede interesar: Explosión en mina de Guachetá deja a varios trabajadores atrapados y heridos

Además de las inundaciones, la gobernación ha alertado bloqueos en las vías por derrumbes y pérdidas de cultivos de pancoger, que han quedado bajo las aguas y son parte importante de la seguridad alimentaria del departamento.

Adicionalmente, en municipios como Acandí, donde se registra la creciente de los ríos Acandí, Neca, Guatí, Arquiti y Capurganá, hay preocupación por las afectaciones en las redes eléctricas, por la caída de postes y daños en otras estructuras.

Ante esto, desde la administración han hecho un llamado al Gobierno Nacional para priorizar la atención en las zonas afectadas en el departamento.