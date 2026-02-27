Encontraron cuerpo de recicladora con signos de violencia y un panfleto en Soledad

Imagen de referencia. Primeras indagaciones de las autoridades indican que la mujer fue asesinada en un lugar diferente al que la encontraron. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el barrio 12 de Octubre de Soledad, Atlántico, las autoridades encontraron el pasado jueves 26 de febrero el cuerpo de la recicladora Gloria Esther Araujo, de 36 años, quien había sido reportada como desaparecida. La mujer, conocida como “La Yoyi”, tenía signos de violencia, así como junto a su cuerpo fue hallado un letrero, que investigan las autoridades.

Lea: Un muerto y tres heridos deja accidente de volqueta sin frenos en La Estrella

El hallazgo fue hecho por habitantes de la zona, quienes encontraron un bulto en medio de la maleza. Se trataba del cuerpo de la mujer que estaba atado de las piernas y envuelto entre bolsas y una sábana. Junto al cuerpo fue encontrado un letrero en un cartón que decía: “Faltan 2x1, por robar”.

La Yoyi era una recicladora que fue reportada como desaparecida el pasado 23 de febrero por su familia, debido a que no regresó de su recorrido laboral. Según indicaron las autoridades, por el estado de descomposición del cuerpo, se debe esperar el reporte de Medicina Legal para identificar la causa de su muerte.

El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía, quienes realizan la revisión de cámaras de seguridad de la zona y entrevistan a testigos. Primeras versiones indican que la mujer fue asesinada en otro sitio y su cuerpo fue trasladado a esta zona del barrio 12 de octubre.

Le puede interesar: Canina Candy es la heroína en nueva incautación de estupefacientes en Cundinamarca

Las autoridades no tienen por el momento hipótesis de lo ocurrido. Adicionalmente, señalaron que la mujer tenía anotaciones por tráfico de estupefacientes.

En la zona en la que se presentó el hecho hay injerencia de la banda delincuencial de Los Costeños, que continúa en disputa con Los Pepes por el control de las rentas ilegales en Barranquilla y su área metropolitana. En lo que va corrido del año han sido asesinadas 14 mujeres en la región.