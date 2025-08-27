Alertan nuevos desplazamientos en zona rural de Tibú

Las autoridades indicaron que reforzaron su presencia en Tibú para apoyar a las familias. Foto: Segunda División del Ejército

Nuevos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN, en zona rural del Catatumbo, ha causado en los últimos días el desplazamiento de por lo menos 80 personas de zona rural de Tibú.

Una de las zonas afectadas fue la vereda de Betania, donde al menos cinco miembros de las disidencias habrían muerto en medio de enfrentamientos, por lo que quienes vivían allí, quienes ya habían salido desplazados a principios de este año, decidieron volver a salir de la zona.

“Esto acá está muy feo, se están dando, nosotros que quisimos volver y hoy nos toca salir con lo que tenemos puesto y una que otra cosa, porque esto está muy duro” dijo a Caracol Radio una de las afectadas.

Ante lo ocurrido, el secretario de víctimas de Norte de Santander, Fabio Rodríguez, indicó que inicialmente el municipio ha dado respuesta a la situación humanitaria de los desplazados, así como advirtió que también existen alertas en Teorama y Ocaña.

“Desde hace siete meses estamos trabajando en la atención humanitaria sobre ese territorio, donde lamentablemente la violencia sigue afectando a la población civil”, añadió Rodríguez.

A la par, la Asociación de Juntas de Acción Comunal del corregimiento de Campo Dos, en Tibú, alertó la aparición de panfletos en redes sociales como Facebook y Tiktok, en los que amenazan a líderes comunales, comerciantes y representantes de asociaciones locales.

“Solicitamos a los actores armados que excluyan a la comunidad del conflicto bélico. No es justo que vivamos con temor, con la incertidumbre de no poder compartir espacios familiares o sociales por la presencia de hombres armados recorriendo las calles”, indicaron en comunicado.

Algo similar se había registrado a inicios de agosto en la vereda Orú Siete, de donde salieron varias familias por el temor de quedar entre el fuego cruzado. “Estábamos en la casa, cuando escuchamos ráfagas de fusil, de inmediato nos escondimos debajo de la cama, me encontraba con mis tres hijos pequeños y mi mamá, una mujer de 70 años de edad, nos dio mucho miedo, pero hombres armados advirtieron que era mejor salir”, dijo a La FM otra de las personas de la zona.