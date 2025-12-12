Alias “Naín” habría ordenado asesinato de joven señalado del homicidio de niña en La Guajira

Alias "Naín", señalado líder de las Autodefensas Conquistadoras de las Sierra Nevada, publicó mensajes y videos en redes sociales relacionados con el caso. Foto: Archivo Particular

Naín Andrés Pérez Toncel, de 26 años, identificado como alias “Naín” y cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), habría estado detrás del asesinato del adolescente señalado del homicidio de una niña de 3 años, ocurrido en el corregimiento de Mingueo, zona rural de Dibulla, La Guajira.

El joven fue retenido por la comunidad después del hallazgo del cuerpo de la menor de edad, quien se encontraba desaparecida desde la tarde del 10 de diciembre y fue encontrada dentro de un costal en una bodega cercana a su casa.

Horas después, un adolescente fue retenido por habitantes del corregimiento y señalado como presunto responsable. Al día siguiente apareció decapitado y con heridas en otras partes del cuerpo.

Mientras avanzaban los hechos, alias “Naín” publicó en su perfil de Facebook imágenes y videos del joven retenido con mensajes como “tiene que pagar”, junto a emoticones de calaveras y enojo. En otra publicación difundió imágenes del momento en que la comunidad lo tenía bajo custodia con la frase “ya está en manos del pueblo el cerdo”.

Después, compartió videos en los que se observa al joven golpeado por varios hombres y escribió mensajes como: “gracias a la rápida reacción de mis perros, ya ellos saben qué hacer con el cerdo”.

El coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía de La Guajira, señaló que las imágenes difundidas son elementos de la investigación. “Estos videos hacen parte de los elementos de investigación, elementos materiales de prueba. Todo se está llevando a recaudo de la investigación pertinente”, indicó.

Por su parte, la investigadora del Magdalena Norma Vera afirmó que las ACSN tendrían responsabilidad en la muerte del joven. Según Vera, el joven dio una declaración en medio de la tortura en la que lo mutilaron, le cortaron los genitales, una oreja, y luego la cabeza y la colgaron en un árbol. “Uno de los comandantes militares que además es negociador en el proceso de paz, alias ‘Naín’, postea esto en todas sus redes sociales y dio gracias al grupo armado por cumplir sus órdenes”, indicó Vera a Atlántico en Noticias.

Además, Vera advirtió que el corregimiento hace parte de los territorios donde ese grupo ejerce control total y que además regulan la vida cotidiana e imponen normas sociales. Sobre el adolescente asesinado precisó que sería el presunto asesino de la niña de tres años, “presunto, y en esto quiero ser enfática, porque de ninguna manera se puede legitimar la mal llamada limpieza social que están ejerciendo estos grupos armados, especialmente las Conquistadoras de la Sierra”, agregó Vera.

Por otro lado, desde organizaciones sociales advirtieron que el caso muestra la falta de presencia de las autoridades en el territorio. “Lo que pasó con la niña en Mingueo es irremediablemente grave y doloroso. Lo que pasó después con el presunto asesino, es perverso...Sin un juicio justo fue castrado y decapitado por quienes socavan y reemplazan a las autoridades. Es salvajismo en su máxima expresión”, expresó Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada en su cuenta de X.