Por amenazas de paro armado del Clan del Golfo: confinamiento en Riosucio, Chocó

Riosucio es uno de los 30 municipios del departamento de Chocó. Limitando con la República de Panamá, es considerado por sus residentes como “un pueblo olvidado” de casi 50 mil habitantes. Foto: Cortesía

Hay temor en la población de Riosucio, Chocó, por las intimidaciones que han sufrido tras el inicio de un paro armado del Clan del Golfo. Una fuente que prefirió mantener su anonimato dijo a El Espectador: “Acá no hay dios ni ley, no se respeta nada. Estamos solos y siendo revictimizados. Pasamos mal, pero parece no importarle a nadie”.

De acuerdo con esta habitante, la mitad de la población no logró abastecerse y están confinados por completo. “Todo el comercio está cerrado. La orden es no ver a nadie en la calle; hasta pasan revista”, indicó, a la vez que dijo que en el casco urbano quemaron alrededor de cinco motocicletas (Barrio Escolar) y un camión en la carretera Riosucio-Belén de Bajirá.

“La fuerza pública (Policía y Ejército) hicieron un recorrido anoche a eso de las 7 p.m, para verificar y darle ánimo a la gente, pero nadie se atreve a salir”, manifestó. “El señor alcalde brilla por su ausencia. Desde la semana pasada no ha venido al municipio, no se comunica para conocer la situación y hablar de posibles acciones; la encargada del orden público tampoco se encuentra en Riosucio”, denunció.

Cabe recordar que el alcalde Conrad Valoyes Mendoza se encuentra vinculado, junto a otros dos funcionarios de la Alcaldía, a una investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos para brindar ayudas alimenticias a las familias del municipio, en el marco de la crisis por el covid-19.

Según información de voluntarios de la Cruz Roja, una lancha que cubría la ruta Quibdó-Riosucio está retenida desde ayer a las 12 p.m. en el corregimiento Domingodó de Carmen del Darién.