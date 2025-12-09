Amplían horarios de la rumba en Bucaramanga hasta el 13 de enero; estos son los cambios

Imagen de referencia. Operativos acompañarán cada noche el cierre de los establecimientos en las principales zonas de rumba de la ciudad. Foto: Cortesía

La Alcaldía de Bucaramanga anunció desde el 7 de diciembre la ampliación temporal de los horarios de funcionamiento de bares y discotecas hasta el 13 de enero, tras un acuerdo entre la comunidad de la comuna 12, los empresarios de la zona y las autoridades distritales.

El alcalde designado, Javier Sarmiento, explicó que la decisión fue tomada después de cuatro meses de reuniones y mesas de diálogo para ordenar la actividad nocturna.

“Llegamos a un acuerdo responsable sobre estos nuevos horarios. Esta decisión no se tomó a puertas cerradas ni de manera improvisada; se construyó escuchando, analizando y pensando en el equilibrio que la ciudad necesita”, indicó Sarmiento.

Los horarios quedaron con la siguiente disposición:

De domingo a jueves: cierre a las 2:00 a.m.

Viernes y sábado: cierre a las 3:00 a.m.

Fechas especiales (24 y 31 de diciembre): cierre a las 4:00 a.m.

“Ponderamos los derechos al descanso de los vecinos, pero también los intereses de los establecimientos comerciales y su necesidad de aumentar ventas en esta temporada”, agregó Sarmiento.

Además, el acuerdo incluye compromisos con los empresarios para reducir el impacto en la comunidad como el refuerzo de la seguridad privada, mejorar el manejo de residuos, apoyar en la logística del sector y realizar acciones de embellecimiento.

Mientras que la Policía y las autoridades locales adelantarán operativos para verificar el cumplimiento de los horarios y controlar el ruido. Los puntos de vigilancia se concentrarán en las principales zonas de rumba como Cuadra Play, el barrio Asturias y la Zona Rosa del Riviera, donde habrá presencia permanente hasta el cierre de los establecimientos.

El 15 de enero presentarán un balance con el que definirán si la ampliación continuaría, se ajustaría o si finalizaría. “Vamos a seguir tomando decisiones que cuiden la vida, impulsen la economía y permitan una convivencia sin excesos”, concluyó el mandatario.