Hechos violentos en Abejorral dejaron tres heridos y provocaron desplazamientos

Una alerta se lanzó en el municipio de Abejorral, en el oriente antioqueño, por cuenta de una serie de hechos violentos que han provocado una serie de desplazamientos forzados. El hecho más reciente se registró en los últimos días: un ataque sicarial dejó tres personas heridas, a lo que se sumó el desplazamiento forzado de dos familias.

El ataque se registró en la vereda Chagualal, a 40 minutos del casco urbano del municipio, hasta donde llegaron dos sujetos caminando, que dispararon contra un grupo de personas que departía en un establecimiento.

En el hecho resultaron heridos tres hombres de 28, 31 y 58 años, quienes fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios del municipio. El hombre más adulto fue posteriormente llevado a otro centro asistencial por la gravedad de sus heridas.

A la par, la gobernación de Antioquia confirmó que dio atención a ocho personas, integrantes de dos familias, que salieron desplazadas de Abejorral hacia La Ceja, por amenazas de grupos armados. A la par, el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, aseguró que tres personas más llegaron a Medellín.

“Frente a los desplazamientos, por el momento no tenemos sino una situación particular de tres personas que se desplazaron a la ciudad de Medellín. Lo que tenemos es que no fue objeto por una estructura criminal, sino por una ambiente de comentarios que se generaron a través y al interior de la municipalidad”, explicó el uniformado.

Corpoades alertó que en los últimos días se ha registrado el desplazamiento de 15 personas del municipio, que se suman a por lo menos 50 que han salido en lo que va del año, por cuenta de extorsiones y reclutamientos forzados que se han visto en poblaciones como Las Canoas, El Porvenir, Cristo Rey y Calibío.

“Coincidimos con organizaciones sociales del oriente que manifiestan su preocupación por la agudización de la situación de seguridad y orden público en este municipio y alertamos sobre posibles nuevos hechos que ocurran contra la población civil, por la sistemática omisión de las autoridades ante las denuncias ya radicadas”, aseveró Corpoades.