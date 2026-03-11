Lo que debe tener en cuenta del cierre del viaducto de Pereira: horarios y condiciones

Las intervenciones se realizarán entre el 12 y 31 de marzo para adelantar mantenimiento en los templetes y otros elementos estructurales. Foto: Cortesía Henry Martínez B

Entre el 12 y el 31 de marzo de 2026 se realizarán cierres parciales en el viaducto César Gaviria Trujillo, principal conexión vial entre Pereira y Dosquebradas, debido a trabajos de mantenimiento estructural que se adelantarán en esta infraestructura clave del área metropolitana.

Las intervenciones se realizarán entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., por lo que se cerrará uno de los carriles del puente.

Según explicó el secretario de movilidad de Dosquebradas, Yeison Palacios: “los trabajos hacen parte de un proceso de mantenimiento preventivo que busca garantizar la estabilidad del viaducto y prolongar su vida útil. Desde la inauguración del viaducto no se le había realizado un mantenimiento técnico de esta naturaleza, por lo que esta intervención es necesaria para preservar la seguridad de la estructura”.

El viaducto César Gaviria Trujillo, inaugurado en 1997, es uno de los corredores más transitados del Eje Cafetero, que conecta a Pereira con Dosquebradas y otros municipios de la región

¿Qué trabajos se realizarán?

Las obras están a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y serán ejecutadas por la Unión Temporal de Puentes Invías (ACL), dentro de un contrato de mantenimiento que incluye la revisión y organización del sistema de atirantado del puente.

En esta fase se realizarán trabajos en los templetes o tensores, que sostienen la estructura del viaducto y que requieren ajustes técnicos de mantenimiento. Debido a las características de estas labores, los trabajos deben ejecutarse durante el día, puesto que requieren inspecciones detalladas sobre los cables y sistemas de monitoreo estructural instalados en el puente.

Cómo se manejará el tráfico

Durante las jornadas de mantenimiento, el tránsito se regulará mediante paso controlado a un solo carril, con apoyo de paleteros, personal del contratista, reguladores de INVIAS y agentes de tránsito de Dosquebradas.

Las autoridades señalaron que se implementará señalización en los puntos intervenidos y recomendaron a los conductores planificar sus recorridos con anticipación, utilizar rutas alternas cuando sea posible y transitar con precaución para evitar congestiones o incidentes.