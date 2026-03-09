Revelaron cartel de los más buscados por feminicidio y violencia contra mujeres en Medellín

Cuatro hombres son requeridos por la justicia por delitos relacionados con feminicidio, abusos sexuales y violencia intrafamiliar en el Valle de Aburrá. Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Las autoridades revelaron en Medellín el cartel de los más buscados por feminicidio y violencia contra las mujeres, en el que se encuentran cuatro personas que han estado detrás de casos de feminicidio, violencia intrafamiliar y abuso sexual.

Los hombres incluidos en el cartel

De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, entre los señalados están Frank Esteban Vásquez, requerido por los delitos de acceso carnal violento agravado, tortura agravada y constreñimiento a la prostitución agravado.

También figura Carlos Mario Fernández Oquendo, buscado por feminicidio, así como Kevin Davis Navarro Contreras y Daniel Olmos Madrid, investigados por violencia intrafamiliar.

La Policía informó que cualquier información que permita ubicar a estas personas puede entregarse a través de las líneas a nivel nacional 3143587212 y en Medellín el 3046289339.

Estrategia contra la violencia de género

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello, señaló que “las autoridades vienen reforzando las acciones de prevención e investigación frente a los delitos que afectan la seguridad y la vida de las mujeres en la subregión. Tenemos una reducción importante de estas conductas gracias al trabajo de anticipación y prevención que hemos adelantado en los municipios de nuestra jurisdicción”.

Dentro de estas estrategias también se encuentra el trabajo de la Patrulla Púrpura, un grupo especializado de la Policía que brinda acompañamiento a víctimas de violencia basada en género.

Según la institución, recientemente este equipo apoyó la atención de un caso en Barbosa, donde una mujer fue atacada con un agente químico. El acompañamiento permitió recopilar pruebas y avanzar en el proceso judicial que derivó en la captura del presunto agresor.

Casos recientes en la región

Uno de los casos que generó mayor conmoción fue el de la enfermera Yulieth Tatiana Murillo, de 25 años a quien asesinaron dentro de su vivienda, el pasado 4 de marzo, en Bello. Fue encontrada con una herida en el cuello, un hecho que continúa bajo investigación por parte de las autoridades.