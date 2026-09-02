Robaron COP 60 millones a un hombre dentro de un banco en Floridablanca, Santander

Las autoridades analizan cámaras de seguridad del sector para esclarecer el hurto e identificar al presunto responsable. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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Lo que debía ser una diligencia para consignar el dinero obtenido por la venta de un vehículo terminó en un millonario atraco dentro de una entidad bancaria en el casco antiguo de Floridablanca, Santander. Un hombre que se encontraba dentro de un banco junto a su hijo y el comprador de un vehículo fue abordado por un delincuente que lo intimidó para apoderarse del efectivo.

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El hecho ocurrió cuando el hombre identificado como Aldemar Villamizar Gamboa, se encontraba dentro de la entidad contando el dinero que había recibido por la negociación del vehículo. Según su denuncia, en ese momento un hombre le exigió que le entregara la suma.

El delincuente habría disparado dentro del banco

De acuerdo con el relato de la víctima, el hombre estaba armado y ante su resistencia inicial, habría disparado dentro de la entidad bancaria. El ciudadano no resultó herido, pero terminó entregando el dinero ante la amenaza, “entiendo que el objetivo del disparo era intimidarme para que le entregara el dinero”, relató Villamizar mientras adelantaba la respectiva denuncia ante la fiscalía general de la Nación.

El dinero, que correspondía a COP 60 millones según la denuncia, había recibido por la venta de un vehículo y estaba siendo contado dentro del banco antes de ser consignado. El afectado aseguró que se encontraba acompañado por su hijo y por el comprador cuando ocurrió el atraco.

El ladrón escapó en una motocicleta

Después de apoderarse del efectivo, el presunto delincuente salió rápidamente de la entidad y escapó a bordo de una motocicleta. Ahora las autoridades buscan establecer su identidad y reconstruir la ruta que tomó después de abandonar el banco.

Para avanzar en la investigación, la Fiscalía habría solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria y de establecimientos ubicados a los alrededores. Las imágenes podrían permitir identificar al responsable, establecer cómo ingresó y salió del lugar.

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Villamizar también manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad que, según su versión, encontró en la entidad al momento del atraco. El ciudadano aseguró que “dentro del banco no había personal de vigilancia ni presencia policial” cuando ocurrió el hecho. La investigación también busca determinar cómo el asaltante habría conocido que la víctima llevaba una cantidad considerable de dinero y si contó con la participación de otras personas.