Asesinan a joven de 17 años en Santander; una mujer resultó herida por bala perdida

Habitantes del sector aseguran que los hechos violentos relacionados con disputas delincuenciales se han vuelto recurrentes en varios barrios del municipio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Un nuevo hecho de violencia sacudió a Piedecuesta, Santander. Un adolescente de 17 años fue asesinado en un ataque sicarial ocurrido en el barrio San Pedro, mientras que una mujer resultó herida por una bala perdida cuando permanecía al interior de su vivienda.

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Según la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una zona de escaleras del sector y dispararon contra el joven. Aunque fue auxiliado por la comunidad y trasladado inicialmente a un centro asistencial, posteriormente fue remitido al Hospital Internacional de Colombia, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Víctima de bala perdida

Durante el ataque, uno de los disparos atravesó la puerta de una vivienda e impactó a Daisy Materly Ferreira Silva, quien se encontraba dentro de su casa en el momento de los hechos.

La mujer fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada. Su caso generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes aseguran que la violencia ha alcanzado niveles que ponen en riesgo incluso a personas ajenas a los hechos criminales.

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El homicidio volvió a encender las alarmas por la situación de seguridad en Piedecuesta. Residentes del municipio aseguran que en varios sectores persisten disputas entre estructuras delincuenciales relacionadas con el control territorial y el microtráfico; “ni siquiera los hogares parecen ser lugares seguros”, manifestaron habitantes del sector a medios locales.

Menores de edad asesinados este año

Con este nuevo caso, ya son más de cinco los homicidios de menores de edad y adolescentes registrados en Piedecuesta durante 2026, según reportes conocidos por las autoridades locales.

Entre los casos más recientes está el asesinato de Cristian Fabián Rondón, de 13 años, ocurrido en mayo pasado en el barrio Villanueva. De acuerdo con las primeras investigaciones, el menor fue atacado con arma blanca por presuntos integrantes de estructuras delincuenciales que operan en el municipio.

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Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables del crimen, la comunidad reclama una mayor presencia institucional y acciones que permitan contener la escalada de violencia que afecta al municipio.