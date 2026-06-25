Inadmitieron a 21 extranjeros que planeaban grabar contenido sexual en Colombia

Foto de archivo: Aeropuerto El Dorado./ Los extranjeros fueron inadmitidos inicialmente en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Según cifras de Migración Colombia, al menos 120 extranjeros han sido inadmitidos este año por casos que estarían relacionados con presuntas dinámicas de explotación y turismo sexual dentro del país. Y así, dentro de esas denegaciones, se conoció el caso de una productora de contenido para adultos que tenía previsto realizar grabaciones de un programa tipo reality show con contenido sexual explícito, en Bogotá, Medellín y Cartagena.

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Primero, durante los controles efectuados en el Aeropuerto Internacional El Dorado se detectó que, de los 21 estadounidenses que llegaron desde Atlanta e intentaban entrar a Colombia, ninguno contaba con el Permiso de Ingreso y Permanencia para desarrollar otras actividades (POA), que es un documento requerido para adelantar labores comerciales, audiovisuales o periodísticas dentro del país.

Luego de comprobar que, en efecto, el POA no estaba en regla, las autoridades migratorias ordenaron la inadmisión de los 21 viajeros y dispusieron su retorno a Estados Unidos. Pero un grupo de 10 integrantes de la misma producción intentó regresar al país apenas 24 horas después. Migración Colombia aseguró que viajaron desde Miami con destino al Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia.

Los sistemas de alerta de la Regional Antioquia-Chocó permitió revisar las anotaciones generadas tras la inadmisión registrada en la capital. Una vez les fue notificada la decisión de impedir nuevamente su ingreso al país, las autoridades tuvieron que trasladar a los extranjeros a una sala transitoria dentro de la terminal aérea: varios de los viajeros protagonizaron altercados con el personal encargado, incluyendo agresiones verbales y físicas.

Tan solo en Antioquia se han contabilizado 91 casos de este tipo en menos de seis meses, y en toda Colombia la cifra supera las 120 inadmisiones, un balance que ya sobrepasa los registros reportados durante todo 2025.

¿Qué pasó después con los estadounidenses?

De acuerdo con la normativa vigente (Decreto 1727 de 2020), además de los planes iniciales que tenían para realizar en Colombia, las conductas de irrespeto y agresión que presentaron los extranjeros hacen parte de las causales para ser inadmitidos. Por ende, fueron registrados en las bases de datos institucionales, y esto será tenido en cuenta ante futuros intentos de ingreso al territorio nacional.

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Inicialmente, durante los controles en El Dorado, hubo inconsistencias por parte de los ciudadanos sobre su objetivo para entrar en el país. Gracias al trabajo de Migración Colombia, se determinó que los 21 ciudadanos estadounidenses hacían parte del equipo de producción de un programa tipo reality show con contenido sexual explícito, cuyas grabaciones estaban previstas en Bogotá, Medellín y Cartagena y que, además, serían transmitidas mediante una plataforma por suscripción.

La directora general de la entidad, Gloria Esperanza Arriero, señaló que este tipo de controles forman parte de las estrategias implementadas para prevenir riesgos asociados al turismo con fines de explotación sexual y a posibles escenarios de trata de personas.