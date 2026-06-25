Ya son 12 los capturados del cartel de los más buscados por homicidio en Antioquia

Luis Alfredo Pereira Piedrahita, señalado de integrar el Clan del Golfo, fue detenido en una operación realizada en zona rural de Cocorná. Foto: Gobernación de Antioquia

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En la vereda La Piñuela, ubicada a unos 40 minutos del casco urbano del municipio de Cocorná, en el oriente de Antioquia, las autoridades capturaron a Luis Alfredo Pereira Piedrahita, conocido con el alias de El Panadero, quien figuraba desde comienzos de año en el cartel de los más buscados por homicidio.

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El Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación trabajaron de manera conjunta en el operativo. Al lugar llegaron gracias a una diligencia de registro y allanamiento, que permitió ubicar al hombre de 28 años, oriundo del municipio de Sopetrán, quien sería presunto integrante del Clan del Golfo.

“Pereira es señalado de ser presunto cabecilla militar y coordinador de sicarios de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo y deberá responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego”, aseguró la Gobernación de Antioquia, que había ofrecido hasta COP 50 millones por información que permitiera su neutralización.

El capturado está relacionado, según indicaron las autoridades, con el asesinato de cinco personas ocurrido el 26 de octubre del año pasado en El Carmen de Viboral, además de su presunta participación en un homicidio ocurrido el 1 de agosto de ese mismo año en Guarne.

Otro hombre detenido en el mismo operativo

Carlos Manuel Valencia, conocido como alias El Peluquero, también fue capturado en flagrancia durante la misma intervención en la zona rural. Además, los uniformados incautaron dos armas de fuego, munición, dos motocicletas y un teléfono celular.

Con esta captura, la cifra de detenidos del cartel de los más buscados por homicidio en Antioquia ascendió a 12, de un total de 25 personas. En el listado de personas capturadas también aparecen Laura Isabel Mora Agudelo, Leonardo Odianer Pérez Angulo, Jaime Antonio Martínez Villalobos, Álvaro Rafael Villegas Ribón, Fabián de Jesús Martínez Sierra, Ángel David Madera Rivero, Edgar Arley Martínez, Sebastián Andrés Sotelo Alarcón, Juan Manuel Torres Bedoya, Alejandro Londoño Uribe y Jhon Mario Acevedo García.

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Tanto Pereira Piedrahita como Valencia fueron dejados a disposición de los organismos competentes para avanzar en el proceso de judicialización, explicó la Gobernación, que también hizo un llamado a sumarse a la campaña de difusión del cartel y a entregar detalles que permitan dar con el paradero de los restantes.