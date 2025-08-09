Asesinan a líder social y promotor turístico en vía a Buenaventura

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El líder social y comunitario Brayan Saa fue asesinado el pasado jueves en en la vía que conecta Pata y Buenaventura, en una zona de difícil acceso del departamento del Valle del Cauca. Su cuerpo fue hallado con múltiples impactos de arma de fuego.
Lea: Mineros de Jamundí, Valle, realizaron plantón por crisis en ventas
Según testimonios de líderes y organizaciones civiles, Saa fue obligado por sujetos armados a salir de su vivienda antes de ser llevado a la zona rural donde fue ejecutado, que hace parte del corregimiento El Danubio, municipio de Dagua, Valle del Cauca.Sigue a Cromos en WhatsApp
Brayan Saa era conocido por su trabajo en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y por su activa participación en el consejo comunitario local, así como por promover proyectos de turismo y desarrollo en la región.
La comunidad denuncia que la presencia de grupos armados ilegales, como el Bloque Occidental Jaime Martínez y bandas del narcotráfico, ha incrementado los riesgos para líderes y defensores en Dagua, Valle, y Buenaventura. En lo corrido del último mes se contabilizan al menos 10 asesinatos similares en los departamentos del Valle y Cauca.
John Arley Murillo, líder Afro de la zona, indicó a Blu Radio que “hay un riesgo inminente que se ha venido concretando en diferentes casos como este el de Brayan Saa, estas disidencias se están tomando el territorio, están intimidando a la comunidad, y que ven como un peligro o enemigo los liderazgos que son genuinos, eso está ocurriendo en nuestra región y la verdad es que estamos en riesgo”.
A través de un comunicado, Indepaz, indicó que la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 036/23 para Dagua, advirtiendo sobre los peligros de desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios selectivos y secuestros, afectando especialmente a líderes sociales, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, docentes y jóvenes.
La creciente violencia contra líderes sociales como Brayan Saa, que en lo que va de 2025 suma un total de 96 líderes asesinados en Colombia.
Puede leer también: Turista denunció que habría sido tocada indebidamente por masajista en Minca