Asesinan a líder social y promotor turístico en vía a Buenaventura

El líder social y comunitario Brayan Saa fue asesinado el pasado jueves en en la vía que conecta Pata y Buenaventura, en una zona de difícil acceso del departamento del Valle del Cauca. Su cuerpo fue hallado con múltiples impactos de arma de fuego.

Según testimonios de líderes y organizaciones civiles, Saa fue obligado por sujetos armados a salir de su vivienda antes de ser llevado a la zona rural donde fue ejecutado, que hace parte del corregimiento El Danubio, municipio de Dagua, Valle del Cauca.

Brayan Saa era conocido por su trabajo en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y por su activa participación en el consejo comunitario local, así como por promover proyectos de turismo y desarrollo en la región.

La comunidad denuncia que la presencia de grupos armados ilegales, como el Bloque Occidental Jaime Martínez y bandas del narcotráfico, ha incrementado los riesgos para líderes y defensores en Dagua, Valle, y Buenaventura. En lo corrido del último mes se contabilizan al menos 10 asesinatos similares en los departamentos del Valle y Cauca.

John Arley Murillo, líder Afro de la zona, indicó a Blu Radio que “hay un riesgo inminente que se ha venido concretando en diferentes casos como este el de Brayan Saa, estas disidencias se están tomando el territorio, están intimidando a la comunidad, y que ven como un peligro o enemigo los liderazgos que son genuinos, eso está ocurriendo en nuestra región y la verdad es que estamos en riesgo”.

A través de un comunicado, Indepaz, indicó que la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 036/23 para Dagua, advirtiendo sobre los peligros de desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios selectivos y secuestros, afectando especialmente a líderes sociales, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, docentes y jóvenes.

La creciente violencia contra líderes sociales como Brayan Saa, que en lo que va de 2025 suma un total de 96 líderes asesinados en Colombia.