Colombia
Turista denunció que habría sido tocada indebidamente por masajista en Minca

La holandesa hizo la denuncia ante la Policía de Santa Marta. Fue trasladada a un centro asistencial y recibe asistencia psicológica.

Redacción Colombia
09 de agosto de 2025 - 02:29 a. m.
Imagen de referencia. La mujer acudió a un masajista que recomendaba el hostal en el que se quedaba.
Imagen de referencia. La mujer acudió a un masajista que recomendaba el hostal en el que se quedaba.
Foto: pixabay
Una grave denuncia hizo una turista holandesa de 31 años, que se hospedaba en un hostal en Minca, zona rural de Santa Marta. Según indicó la mujer a las autoridades, un masajista que recomendaba el lugar en el que se hospedaba le hizo tocamientos indebidos y hasta la besó.

La mujer señaló a la Policía de Santa Marta que el sujeto tocó sus partes íntimas y acercó su boca, por lo que ella salió rápidamente de la habitación donde le prestaban el servicio y buscó a su pareja, junto a quien puso la queja ante la administración del lugar.

El encargado le dio el nombre e identidad del masajista, con lo que la pareja se acercó a las autoridades para interponer la denuncia. “Lamentablemente, la víctima en su narración indica que el masajista aprovechó el momento con ella en una habitación y le hizo tocamientos”, explicó el coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía de Santa Marta.

Ante esto, el uniformado añadió que la mujer fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y psicológica, así como se activaron los protocolos de la Patrulla Púrpura.

Ante lo ocurrido, la Policía señaló que harán inspecciones a los operadores turísticos en la región. La preocupación de los habitantes de la zona es que este tipo de situaciones pueda afectar a la economía de la zona. “Vamos a fortalecer la verificación de antecedentes judiciales y capacitaciones en atención al turista. Minca es un destino clave para la ciudad y no vamos a permitir que hechos como este se repitan”, añadió Ríos.

Por su parte, la turista pidió a las autoridades hacer justicia y evitar que otras mujeres que llegan a la ciudad a descansar, pasen un rato amargo como el que le tocó a ella.

Por Redacción Colombia

