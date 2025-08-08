Mineros de Jamundí, Valle, realizaron plantón por crisis en ventas

Los mineros protestaron desde esta mañana a las afuera de la alcaldía de Jamundí. Foto: Blu Pacífico

Mineros del municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, realizaron en la mañana de este viernes un plantón pacífico frente a la Alcaldía del municipio, en donde exigieron mayor respaldo institucional para proteger el sustento de cientos de familias que dependen de la minería legal de carbón en la zona, debido a que las empresas regionales dejaron de comprarles el mineral.

Según denunciaron los mineros, desde hace más de tres meses sus reservas de carbón no son compradas por las principales empresas regionales ni por los ingenios azucareros, que prefieren adquirir carbón de Cundinamarca y Boyacá a mejores precios, dejando sin salida comercial el stock de los mineros de Jamundí.

Guillermo Vélez, vocero de la Asociación de Mineros de Jamundí, dijo que atraviesan “una crisis desde hace tres meses porque el carbón del interior lo están comprando acá en el Valle. Y los carbones del Valle se quedaron quietos, en Jamundí por ejemplo tenemos entre 20.000 y 30.000 toneladas sin salir. Toda la vida han comprado el carbón de nosotros, ahora ¿por qué no?”.

Entre las demandas se encuentran la creación de una mesa de diálogo con entidades del gobierno nacional y local, la participación en la formulación del nuevo código de minería, la revisión de las cargas impositivas, la reactivación de exportaciones y el acceso a créditos blandos para diversificar los ingresos de los mineros.

“Ya los mineros no tienen cómo mandar los hijos al colegio ni pagar los pasajes a la universidad. Llevan tiempo sin comprar comida porque no hay ingresos”, agregó Vélez.

Los manifestantes mineros advirtieron que, de no lograrse una solución pronta a la crisis causada por la falta de compra de su carbón por parte de las empresas regionales, la siguiente medida de presión sería tomar la vía Panamericana, si bien consideran esta acción como última alternativa.