Asesinan a transportador en Santander por robarle un camión; ofrecen recompensa

Imagen de referencia. El vehículo fue hurtado luego de que hombres armados asesinaran al transportador dentro de su vivienda. Foto: EFE - Orlando Barría

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Un crimen ocurrido en el corregimiento Las Montoyas, zona rural de Puerto Parra, en Santander, dejó como víctima al transportador William Tejada, quien fue asesinado por hombres armados que ingresaron a su vivienda para robar el camión que permanecía estacionado en un lote contiguo al inmueble. Tras atacarlo, los responsables huyeron con el vehículo de carga, y hasta el momento, no han sido capturados.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la principal hipótesis de la investigación señala que el homicidio estuvo motivado por el hurto del automotor, razón por la que las unidades de la Policía Nacional, la SIJÍN y la Fiscalía General de la Nación adelantan operativos para recuperar el vehículo, identificar a los responsables y esclarecer plenamente lo ocurrido.

El robo del camión, principal línea de investigación

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, indicó que “las primeras indagaciones apuntan a que los atacantes llegaron hasta la vivienda con el objetivo de apoderarse del vehículo de carga, lamentablemente por hurtarle el vehículo, estas estructuras criminales le quitan la vida”.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recopilando testimonios, verificando posibles rutas de escape y analizando otros elementos probatorios para establecer cómo actuó el grupo responsable y si el crimen estuviese relacionado con estructuras dedicadas al robo de vehículos de carga en esta zona del Magdalena Medio santandereano.

Recompensa para recuperar el vehículo y capturar a los responsables

La Gobernación de Santander, en coordinación con la empresa propietaria del camión, anunció una recompensa de hasta COP 20 millones para quien entregue información que permita ubicar el automotor e identificar a los autores del homicidio.

Las autoridades reiteraron que la información suministrada por la ciudadanía será recibida bajo absoluta reserva y será clave para avanzar en la investigación.