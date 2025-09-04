Asesinaron a contratista de ingenio azucarero en Guachené, Cauca

En los últimos días, en el municipio se registró el asesinato de un subintendente de la Policía y un ataque en el que murieron dos personas. Foto: Alcaldía de Guachené

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sobre la carretera de Los Locos, en zona rural del municipio de Guachené, Cauca, fue encontrado un contratista de un ingenio azucarero, al que delincuentes le robaron sus pertenencias y asesinaron. Ante lo ocurrido, Asocaña hizo un llamado ante los problemas de seguridad en la región.

Lea: Más de 500 familias salieron desplazadas de Arenal del Sur, en Bolívar

El contratista fue hallado en la madrugada del 3 de septiembre, en zona rural, con heridas en la cabeza. Como todavía respiraba, habitantes de la zona lo llevaron a un centro asistencial al que llegó sin signos vitales.

Sobre lo ocurrido, Claudia Calero, presidente de Asocaña, explicó que al contratista “le robaron sus pertenencias y sus implementos de trabajo. Estos hechos, por supuesto, nos indignan y nos duelen profundamente. Como sector exigimos respeto por la vida y medidas inmediatas”.

Ya son 4 trabajadores de nuestra agroindustria asesinados y 7 heridos en todo lo corrido de este año. ¡Exigimos respeto por la vida y medidas inmediatas y efectivas! pic.twitter.com/rS1ehU6vuw — Claudia Calero (@ClaudiaCaleroC) September 3, 2025

Junto a este caso, se denunció otro ataque a un funcionario en la vía Tejada-Candelaria, donde sujetos armados lo robaron y le dispararon cuando puso resistencia. En este caso, la víctima resultó herida y se encuentra en una clínica de Cali.

Le puede interesar: Metro de Medellín recibió nuevo reconocimiento, ¿de qué se trata?

Calero alertó que este año han sido asesinados cuatro personas del gremio y siete han resultado heridos, por lo que hizo un llamado al “Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública, a la justicia colombiana y a las autoridades regionales a tomar medidas inmediatas y efectivas que frenen esta escalada de violencia y garanticen condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores y para la ciudadanía en general en esta región”.

Han sido varios los hechos violentos que se han registrado en este municipio en los últimos días. El pasado domingo 31 de agosto fue asesinado en su vivienda el subintendente de la Policía Óscar Eduardo Ulabarry González, mientras que en la madrugada del primer de septiembre se registró un ataque armado en el sector de La Cabaña, en el que murieron dos personas y tres mujeres resultaron heridas.

Entre los heridos hay tres mujeres que no tienen heridas de gravedad, mientras que las víctimas mortales fueron identificadas como Carlos Andrés González Zapata y Esteban Tobar Guazá, ambos de 26 años de edad. Las autoridades investigan si este caso estaría relacionado con los enfrentamientos entre las pandillas Los 5 y 6 y Los del Guabal, que se registran en el norte de Cauca.