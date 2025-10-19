Asesinaron a disparos al coordinador del taxi marino en El Rodadero, Santa Marta

Imagen de referencia. El hecho ocurrió en el balneario de El Rodadero cuando la víctima cumplía sus labores. Foto: Cortesía Prensa Santa Marta

José Aquilino Sánchez Salazar, conocido como Aquiles, fue asesinado mientras cumplía sus labores en la taquilla del despacho de la estación norte del Taxi Marino, en el balneario El Rodadero de Santa Marta, en la noche del viernes 17 de octubre.

Sánchez coordinaba el embarque de un grupo de turistas que se dirigía a una fiesta en Inca Inca, cuando fue sorprendido por un hombre armado que le disparó repetidas veces. El ataque ocurrió frente acerca de 20 personas que esperaban para abordar las lanchas.

Según testigos, los presentes corrieron para resguardarse, mientras que la víctima cayó sin vida junto a la caseta de pago del negocio marítimo.

La Policía Metropolitana de Santa marta, y la Sijín hicieron presencia en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar información sobre lo sucedido. Además, activaron un plan candado en la zona de El Rodadero y el corredor vial del Ziruma.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los posibles motivos del asesinato. Sánchez trabajaba en la coordinación de recorridos turísticos en el sector desde hace un tiempo.

Este crimen ocurrió una semana después de otro hecho violento en el mismo balneario. El sábado 11 de octubre en el sector Bomba Zuca, asesinaron a un taxista, identificado como Darío Enrique Mendoza y una mujer llamada Yeliz Rada, vendedora de almuerzos y residente de Ciénaga.