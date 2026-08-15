Asesinaron a exalcalde de Rionegro (Santander), Wilson González Reyes

Wilson Vicente González Reyes fue alcalde de Rionegro en el periodo 2016-2019. Foto: Archivo Particular

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En una finca del corregimiento de Galapos del municipio de Rionegro, en Santander, las autoridades encontraron muerto al exalcalde Wilson González Reyes, quien tenía heridas por arma de fuego.

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Primeras versiones señalan que a González Reyes, conocido como “Pocho”, lo abordaron sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones. El político recibió dos disparos que le ocasionaron su muerte en el lugar.

Según indicó la Policía de Santander, tras conocerse información que se difundió por redes sociales, uniformados de la institución hicieron las verificaciones en la zona rural del municipio, donde finalmente hallaron el cuerpo.

“En este momento tenemos a un grupo de la Sijín adelantando la inspección y las primeras indagaciones. En el sitio no hay señal y estoy esperando el reporte”, dijo a Vanguardia el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander.

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González, quien fue alcalde de Rionegro para el periodo 2016-2019, era investigado por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

El exmandatario es acusado de presuntamente participar en los asesinatos de Víctor Humberto Rico, alias “El Soldado”, y del subteniente de la Policía Gustavo Guerrero, así como de amenazar a agentes del CTI durante las investigaciones.

Su última aparición en público fue a través de un video en redes sociales, en octubre de 2023, en el que respaldaba la campaña de Johany Santana, actual alcalde de Rionegro. Desde ese entonces González Reyes se encontraba prófugo de la justicia, pues nunca asistió a las acciones judiciales en su contra.

Tras conocerse la noticia de la muerte de González, la alcaldía de Rionegro lamentó la muerte del exmandatario. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento de dolor. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y pedimos a Dios que brinde fortaleza y consuelo a quienes hoy lamentan su partida”.