Murió Daniela Largo, la mujer que fue rescatada entre los escombros en Pereira

Daniela Largo fue rescatada en la noche del 11 de agosto, luego de más de 10 horas de trabajo de rescatistas de Pereira y Bogotá. Foto: Nicolás Achury González

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En la mañana de este sábado 15 de agosto se confirmó la muerte de Daniela Largo, la mujer de 32 años que fue rescatada después de pasar 36 horas bajo los escombros de un edificio en Pereira. La joven presentó un paro cardiorespiratorio, así como complicaciones en su corazón y un pulmón.

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El rescate de la mujer, que tiene un hijo de 12 años, ha sido uno de los más emotivos tras el terremoto de magnitud 7,4 que se registró en la mañana del pasado lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, en Chocó. Rescatistas de Pereira, Bogotá y Polnasar se concentraron por más de 10 horas en rescatar a la mujer que quedó en un triángulo de vida bajo cuatro losas de concreto.

Según explicaron los rescatistas, tras confirmarse que había rastros de vida se buscó la forma de llegar a la Daniela. Luego de tener contacto con ella, se abrió un camino para sacarla entre las losas. Primero se le dio oxígeno y luego se trabajó en liberarle el brazo que le había quedado atrapado bajo una puerta.

La joven fue rescatada en la noche del pasado martes 11 de agosto. En medio de los festejos de decenas de rescatistas en la zona, fue trasladada al Hospital Universitario San Jorge, donde comenzó su segunda batalla.

Según explicó Julio Cesar Largo, padre de Daniela, a Noticias Caracol, el médico le explicó que su hija ingresó con un grave cuadro de deshidratación e hipertensión, así como por el tiempo en el que tuvo el brazo atrapado, registró una gangrena en la mano.

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El hombre añadió que luego de ser rescatada presentó un paro cardiorrespitarorio por el que tuvieron que reanimarla por 17 minutos, mientras que el parte médico indicaba que su corazón funcionaba al 20 %, un pulmón estaba muy afectado y, además de plantearle la posibilidad de una amputación de mano, también se habían confirmado afectaciones neutológicas.

“El médico no me dio muchas esperanzas, me dijo: ‘Don Julio, aquí es un milagro’”, añadió Julio Cesar.

El terremoto en Colombia, de acuerdo con el último balance de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) deja 287 muertos, 3.975 heridos y 378 personas desaparecidas. A la par se destaca que 354 han sido rescatadas.

La emergencia también deja 135.179 damnificados, 79.108 viviendas averiadas, 13.077 viviendas destruidas y 121 edificios colapsados.