Niño de 9 años cayó a más de 40 metros de altura a un río en Dabeiba, Antioquia

Pese a que las autoridades han restringido el uso de tarabitas, siguen siendo utilizadas por las comunidades rurales. Foto: Alcaldía de Dabeiba

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este miércoles 8 de octubre se reanudó la búsqueda del niño indígena de 9 años, que sobre el mediodía del pasado martes cayó de una garrucha o tarabita, ubicada a más de 40 metros de altura, sobre el río Sucio, en zona rural de Dabeiba, en Antioquia.

Lea: Encontraron muerto y con signos de tortura a funcionario de la UNP en Atlántico

Según explicó el alcalde del municipio, Daniel Higuita, el niño de nueve años iba junto a su hermano de 13 años sobre la garrucha —una tabla suspendida sobre un cable de acero en el aire—, cuando perdió el equilibrio y cayó sobre el río. El otro niño dio aviso de lo ocurrido, por lo que la comunidad buscó al menor de edad sobre el afluente, pero no lo encontraron, por lo que llamaron a las autoridades.

“Es una zona muy apartada, sin señal, lo que complica las comunicaciones. El terreno montañoso, las lluvias de las últimas horas y la fuerza del río han hecho más difícil el trabajo de los socorristas”, aseguró a medios locales el comandante del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, Mario Hernández.

El niño cayó exactamente en el sector conocido como Alto Bonito, cerca del antiguo puente Misael Gaviria, que hace unos años demolió el Ejército. Sobre lo ocurrido, el alcalde señaló que se siguen utilizando las tarabitas pese a las advertencias de las autoridades y a que los riesgos aumentan en temporadas de lluvias, por lo que aprovechó para hacer un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para proveer otras alternativas de movilidad en este tipo de regiones.

Le puede interesar: Marcha pro-Palestina terminó en desmanes en ciudades como Medellín y Bucaramanga

“Desde acá les hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental para que articulemos acciones y podamos sustituir esas garruchas que nos han ocasionado tantas muertes, por puentes colgantes, que representan un medio de transporte mucho más seguro, digno y eficiente”, indicó el mandatario.

En cuanto a la búsqueda, el bombero Hernández indicó que “seguiremos revisando las orillas y puntos críticos del río Sucio, con apoyo de los habitantes del sector. No descansaremos hasta dar con el niño”.

De los menores de edad se sabe que hacen parte de la comunidad indígena Jaikerazabi de Mutatá y se encontraban esta semana en Dabeiba aprovechando la semana de receso escolar.