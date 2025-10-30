Asesinaron a funcionario de la alcaldía de Santa Marta; ofrecen recompensa

Imagen de referencia. Sicarios en una moto le dispararon al funcionario de la alcaldía. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La alcaldía de Santa Marta ofreció una recompensa de COP 40 millones por información de los responsables del asesinato del funcionario de la alcaldía Luis Emilio Núñez Redondo, quien fue víctima de un ataque sicarial sobre la avenida del Libertador, con carrera 26.

De acuerdo con las autoridades, dos sujetos en una motocicleta se acercaron a Núñez y le dispararon en varias ocasiones, dejándolo gravemente herido, por lo que testigos del hecho lo trasladaron a Clínica Gestión Salud, a pocos metros de donde se dio el ataque y donde finalmente se confirmó su muerte.

Uno de los hechos que más ha indignado a la comunidad es que el asesinato se dio en una céntrica vía de Santa Marta y cerca de donde la Policía realizaba una rueda de prensa sobre nueva información del asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti.

Condenamos el crimen de nuestro compañero Emilio Núñez, quien fue víctima de un ataque sicarial.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia. Emilio, siempre se destacó por su compromiso y servicio.



Las autoridades señalaron que adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Para ello se realizan entrevistas y se revisan las cámaras de seguridad para seguir la ruta que huyeron los delincuentes.

Por su parte, el alcalde condenó el crimen y ofreció la recompensa por los sicarios. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia. Emilio, siempre se destacó por su compromiso y servicio.He ordenado ofrecer una recompensa de $40 millones a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables”.

Núñez Redondo trabajó por muchos años en la ESE Alejandro Próspero Reverend y actualmente era funcionario de la alcaldía menor de la localidad 3, donde fue reconocido por sus compañeros por su alegría, trabajo, compromiso y calidez humana, así como por la constancia por realizar acciones a favor de la comunidad.