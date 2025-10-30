Estos son los ocho candidatos a la alcaldía de Bucaramanga

Se inscribieron ocho candidatos. No hubo mujeres aspirantes. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Formalmente, Bucaramanga ya tiene la lista de candidatos que participarán el próximo 14 de diciembre en las elecciones atípicas de alcalde en la ciudad. El pasado miércoles 29 de octubre la Registraduría cerró el proceso de inscripción con ocho candidatos, entre los cuales resaltan dos exsecretarios, un excontralor, un exjuez y hasta un periodista deportivo.

Lea: Jaime Andrés Beltrán renunció a ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga

El día clave estuvo marcado por la salida de la contienda de Jaime Andrés Beltrán, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado por doble militancia, y quien había insinuado en los últimos meses que tendría intensión de presentarse a las elecciones atípicas. Finalmente, desistió de esta alternativa al no obtener el aval del partido Colombia Justa Libres.

Entre los candidatos que se inscribieron se encuentran el exconcejal Fabián Oviedo; Cristian Portilla, exsecretario privado de Beltrán; el exdirector de tránsito Carlos Bueno; el exconcejal Jhan Carlos Alvernia; Humberto Salazar; el exjuez Rubén Morales; el excontralor de Santander, Carlos Fernando Pérez, y el periodista Juan Manuel González.

La próxima semana se dará plazo para modificar las postulaciones, de tal forma que el 8 de noviembre, tras la verificación de la Registraduría, se conocerá oficialmente los nombres de quienes aparecerán en el tarjetón.

Le puede interesar: Viabilizan COP 108.000 millones para obras y mejorar vías en Cundinamarca

Rubén Morales Rey

El primero en inscribirse fue el exjuez segundo laboral de Bucaramanga, abogado y miembro activo de los sindicatos de la rama judicial, quien recibió el aval del partido Unitarios, luego de que el Pacto Histórico le negó respaldarlo.

Morales Rey es reconocido por haber denunciado presuntos sobornos que le habían propuesto en un proceso contra el exalcalde Rodolfo Hernández. Como candidato, ha mencionado que tendrá como prioridad el fortalecimiento del transporte masivo y la construcción de un cable aéreo.

Carlos Bueno Cadena

El exsecretario de Tránsito es el candidato que más temprano anunció su candidatura y quien logró obtener el respaldo del mayor número de partidos políticos: partido Conservador, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el MIRA y Colombia Justas Libres.

Además de que ha estado recorriendo la ciudad, ha mencionado que no solo se concentrará en mejorar la movilidad de la ciudad, sino en además solucionar otros problemas urbanos que afectan a Bucaramanga.

Fabián Oviedo Pinzón

El exconcejal se vuelve a postular a la alcaldía con el apoyo del Nuevo Liberalismo, cuya cabeza, Juan Manuel Galán, le dio todo su respaldo el fin de semana pasado tras varias reuniones en Bucaramanga.

Oviedo es arquitecto y empresario. Durante su inscripción insistió que su plan de gobierno no se limitaría a los siguientes dos años, sino que se extendería a planes a largo plazo para la ciudad. Es recordado porque en las elecciones de 2023 quedó de segundo en las votaciones.

Juan Manuel González

El periodista deportivo, que ha dirigido varios programas de opinión política y es voz clave del fútbol colombiano, formalizó su candidatura con el apoyo del Partido Demócrata Colombiano, semanas después de anunciar su interés de ser alcalde de la ciudad.

González, quien fue senador entre 2002 y 2006, ha centrado su candidatura en la transparencia e independencia. “No tengo jefes políticos en Santander ni vengo a hacerle campaña a ningún senador o representante. Mi carrera política terminará cuando entreguemos la Alcaldía. No busco ser presidente, gobernador ni senador después”, dijo tras inscribir su candidatura.

Humberto Salazar García

El dirigente del Pacto Histórico, que es reconocido entre los gremios empresariales y la academia, confirmó su candidatura a la alcaldía bajo el lema “reconstruir a Bucaramanga”.

“Yo represento al Pacto Histórico, el movimiento que está reconstruyendo a Colombia, y venimos a reconstruir esta ciudad”, indicó durante su inscripción en la que insistió que los dos años de gobierno que restan son claves para ordenar la ciudad y encontrar soluciones concretas.

Cristian Portilla

El abogado, quien fue el secretario privado de Jaime Andrés Beltrán, confirmó su candidatura a la alcaldía con el aval del partido de la U y el apoyo del Centro Democrático. De igual forma, se destacó la presencia del exmandatario Beltrán durante el proceso en la Registraduría.

Su candidatura, además de promover la continuidad del gobierno, se centrará en la seguridad ciudadana, la reactivación económica y el bienestar social.

Carlos Fernando Pérez

El excontralor llega como candidato del partido Alianza Democrática Amplia (ADA) y la promesa de ejecutar sin populismos el proyecto de gobierno que dejó Beltrán.

Durante su inscripción aseguró que “tenemos claro que no solo hay que pensar en qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer, hay que darle continuidad al plan de gobierno que ya fue aprobado por el Concejo de Bucaramanga”.

Jhan Carlos Alvernia

El exconcejal vuelve al escenario político con el aval del partido Liberal, después de una década fuera del ruedo y tras las discusiones dentro de ese sector por la candidatura.

Ha criticado fuertemente la administración de Beltrán por la falta de resultados, por lo que prometió obras en la ciudad y mejoramiento de espacio como colegios.