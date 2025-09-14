Asesinaron a jefe de seguridad del alcalde de Arauca

El hombre fue asesinado en un establecimiento nocturno en el sector El Remolino de Arauca. Foto: Archivo Particular

En la noche del sábado 13 de septiembre se registró el asesinato del subintendente de la Policía y jefe del esquema de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos, en un establecimiento nocturno en el sector de El Remolino.

Según la información preliminar, un hombre armado le disparó dentro del lugar, causándole la muerte inmediatamente. Tapias tenía 34 años y llevaba un año y medio en el equipo de seguridad del mandatario.

Tras el homicidio, la Policía y la Fiscalía iniciaron labores de investigación para dar con los responsables de este hecho. Y en la zona desplegaron un operativo de control y búsqueda. Las autoridades aún desconocen si el funcionario había sido amenazado previamente.

En un comunicado la alcaldía lamentó el asesinato de Tapias: “La Administración Municipal lamenta con profundo dolor el asesinato de Jorge Armando Tapias, integrante del esquema de seguridad del alcalde Juan Qüenza, quien con valentía dedicó su vida al servicio y la protección. Hoy expresamos nuestra más sincera solidaridad y condolencias a su familia, amigos y compañeros de labor, acompañándolos en este difícil momento de tristeza. Su recuerdo quedará vivo en la Alcaldía de Arauca y en el corazón de quienes compartieron con él”.

Por su parte, el alcalde manifestó su indignación frente a la violencia que acabó con la vida de su jefe de seguridad y expresó la cercanía que tenían como amigos.

“Gracias, amigo Jorge Tapias por siempre estar al lado mío, por convertirse en mi sombra, en mi protección. Me queda el dolor en el pecho, pero muchas carcajadas y vivencias; jamás le llamé la atención porque hacía su trabajo impecable. Usted fue un señor siempre, mi cabo Tapias”, expresó el mandatario local.

En otra publicación el alcalde aseguró que la guerra no tiene contemplación, que no mira hijos, esposa o familia, “es una guerra absurda, donde pierde la vida un gran hombre, un gran Amigo, que en este año y medio me brindó su amistad, me acompañó sin nunca decirme no, que siempre estaba a disposición y su mayor alegría era su Familia... Siento un dolor inmenso porque es como un miembro de mi familia, con el cual compartía mucho más tiempo que con mi propia esposa he hija”, agregó.