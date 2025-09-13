Decretaron toque de queda en Briceño y Anorí en Antioquia

Imagen de referencia. Las medidas de seguridad, tanto en Briceño como en Anorí, buscan garantizar la tranquilidad de sus habitantes. Foto: Alcaldía de Briceño

En el norte de Antioquia, las alcaldías de Briceño y Anorí adoptaron medidas extraordinarias de seguridad y de movilidad ante la alerta de posibles alteraciones de orden público. Esto lo decidieron luego de la muerte en operaciones militares de alias Guillermino y alias Román, señalados cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Las medidas fueron estipuladas este sábado 13 de septiembre tras la realización de caravanas y homenajes fúnebres a ambos hombres. Y las medidas del toque de queda regirán hasta el lunes 15 de septiembre.

En el municipio de Anorí las medidas fueron:

Toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m.

Prohibieron la circulación de parrilleros en moto entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m.

Restricción en el parqueo de vehículos en el perímetro del parque principal.

Y prohibieron la apertura de establecimientos con música o venta de licor después de las 9:00 p. m.

En el municipio de Briceño el decreto dispuso lo siguiente:

Toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:30 a. m.

Ley seca desde las 6:00 p. m. del 13 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del 15 de septiembre.

Prohibieron el parrillero en moto en la zona urbana.

Restringieron el transporte de escombros y trasteos durante las mismas fechas.

Según explicaron las administraciones locales, las medidas buscan reducir el riesgo de hechos violentos y garantizar la seguridad de sus habitantes en coordinación con la Fuerza Pública.