Colombia
Medellín

Decretaron toque de queda en Briceño y Anorí en Antioquia

Las alcaldías de estos municipios tomaron medidas para evitar alteraciones de orden público tras la muerte de señalados cabecillas de las disidencias.

Redacción Colombia
14 de septiembre de 2025 - 01:48 a. m.
Imagen de referencia. Las medidas de seguridad, tanto en Briceño como en Anorí, buscan garantizar la tranquilidad de sus habitantes.
Foto: Alcaldía de Briceño
En el norte de Antioquia, las alcaldías de Briceño y Anorí adoptaron medidas extraordinarias de seguridad y de movilidad ante la alerta de posibles alteraciones de orden público. Esto lo decidieron luego de la muerte en operaciones militares de alias Guillermino y alias Román, señalados cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Las medidas fueron estipuladas este sábado 13 de septiembre tras la realización de caravanas y homenajes fúnebres a ambos hombres. Y las medidas del toque de queda regirán hasta el lunes 15 de septiembre.

En el municipio de Anorí las medidas fueron:

  • Toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m.
  • Prohibieron la circulación de parrilleros en moto entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m.
  • Restricción en el parqueo de vehículos en el perímetro del parque principal.
  • Y prohibieron la apertura de establecimientos con música o venta de licor después de las 9:00 p. m.

En el municipio de Briceño el decreto dispuso lo siguiente:

  • Toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:30 a. m.
  • Ley seca desde las 6:00 p. m. del 13 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del 15 de septiembre.
  • Prohibieron el parrillero en moto en la zona urbana.
  • Restringieron el transporte de escombros y trasteos durante las mismas fechas.

Según explicaron las administraciones locales, las medidas buscan reducir el riesgo de hechos violentos y garantizar la seguridad de sus habitantes en coordinación con la Fuerza Pública.

