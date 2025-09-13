Cancelaron acuerdo de arrendamiento de buses del Metro de Medellín para Metrolínea

Imagen de referencia. El Área Metropolitana de Bucaramanga y Metrolínea ya tendrían un plan alterno con una empresa privada de Medellín. Foto: Metrolíe

El Área Metropolitana de Bucaramanga confirmó que no se llevará a cabo el arrendamiento de buses del Metro de Medellín, un acuerdo que era parte de la fase 1 de la reactivación del sistema de transporte masivo Metrolínea.

Según explicó el director del AMB, Jhon Manuel Delgado, la empresa en Medellín priorizó las necesidades internas que tenían y no autorizó la salida de los vehículos hacia Santander, a pesar de que ya habían realizado estudios técnicos, jurídicos y financieros. “Tenían necesidades operativas propias y ese arrendamiento podía poner en riesgo su servicio”, aseguró Delgado.

Este acuerdo contaba con el respaldo del Gobierno nacional y fue presentado el 2 de septiembre por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien aseguró que el acuerdo estaba próximo a firmarse y que el contrato iría hasta el 31 de diciembre. La Alcaldía de Bucaramanga destinó $8.200 millones para la contratación de estos buses padrones que permitirán reforzar la troncal y brindar un mejor funcionamiento del sistema.

Ante la situación, el AMB y Metrolínea iniciaron un plan alterno con otra empresa privada de transporte, ubicada en Medellín, que ya cuenta con buses disponibles.

“El contrato sería hasta el 31 de diciembre y esperamos firmarlo la próxima semana. Una vez suscrito definiremos el cronograma de alistamiento y llegada de los buses”, explicó Emiro Castro Meza, gerente de Metrolínea.

Además, Castro indicó que los vehículos cuentan con capacidad para más de 80 pasajeros y que son duales, a gas, que actualmente están siendo alistados en los patios de la compañía.