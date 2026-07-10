Lluvias dejaron incomunicada a Arauca: colapsaron puentes que van al resto del país

Imagen del video en redes sociales en el que se registra parte del colapso del puente sobre Caño Negro. Foto: Redes sociales

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Las precipitaciones que se han registrado en la Orinoquía durante las últimas 16 horas dejaron al departamento de Arauca sin conexión terrestre con otros departamentos después de que varias estructuras viales colapsaron debido a las crecientes súbitas de los ríos.

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El punto más crítico se encuentra sobre el caño Bojabá, en la vereda Caño Negro, donde el puente ubicado entre los municipios de Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca) cedió ante la creciente del caudal. Este colapso provocó el cierre total de la vía de La Soberanía, dejando aislado al departamento de Arauca de Santander, Norte de Santander y Boyacá.

La Alcaldía de Cubará emitió una alerta roja por las crecientes súbitas registradas en cuatro ríos del sector y pidió a los habitantes mantenerse alejados de las zonas con riesgo de deslizamientos.

En redes sociales circularon videos en los que se observa el puente colapsado. El senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño, hizo un llamado al Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías y a los Ingenieros Militares: “deben atender el colapso del puente sobre Caño Negro, en la Ruta de La Soberanía. Es prioritario recuperar esta infraestructura y restablecer el tránsito entre Arauca y los Santanderes”.

En el municipio de Tame también se reportaron afectaciones, donde el puente de San Salvador presentó daños en su estructura y se activaron alertas por inundaciones en predios rurales de la zona. Mientras tanto, en la Ruta Los Libertadores se registró pérdida de banca en el sector del puente La Cabuya, vía hacia Pamplona, lo que causó la evacuación de una vivienda junto a la vía y el cierre total de la zona.

Los organismos de emergencia hicieron un llamado a los conductores para que se abstengan de transitar por las zonas con estructuras viales colapsadas y consulten únicamente los reportes oficiales antes de desplazarse. Por su parte, las autoridades adelantan inspecciones para determinar las causas exactas del colapso y establecer las obras necesarias para restablecer la conectividad terrestre.

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El IDEAM emitió una alerta meteorológica por una alta nubosidad en el norte de Colombia y que Arauca se encuentra entre los departamentos más afectados por posibles lluvias y actividad eléctrica. Por lo tanto, recomendaron a los habitantes mantenerse alerta a “incrementos súbitos en los niveles de ríos y quebradas, especialmente en cuencas de respuesta rápida, encharcamientos e inundaciones en áreas urbanas y rurales”.