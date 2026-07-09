Persecución por techos de Medellín: se liberaron dos secuestrados y hubo tres capturas

Tres hombres capturados en Medellín tras una alerta a la línea 123 que desató una persecusión. Foto: Alcaldía de Medellín

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Una llamada a la línea de emergencias 123 permitió a las autoridades de Medellín rescatar a dos hombres secuestrados en una vivienda del barrio Robledo Palenque, en el noroccidente de la ciudad, y capturar en flagrancia a sus captores, tres presuntos integrantes de una estructura delincuencial. El operativo desencadenó una persecución por los techos de las casas del sector.

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Los tres sujetos llegaron horas antes de la llamada hasta una vivienda del barrio Robledo Aures, donde amenazaron a las víctimas con un arma de fuego y les quitaron sus pertenencias. Posteriormente, las trasladaron hasta una vivienda en Robledo Palenque, donde las retuvieron en contra de su voluntad con el objetivo de extraer más dinero.

Tras la llegada de los agentes policiales, los tres delincuentes intentaron escapar huyendo por los techos de las viviendas vecinas, pero fueron interceptados por uniformados que lograron cerrarles el paso gracias al seguimiento de cámaras de seguridad del sector.

Sobre lo ocurrido, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó “la información ciudadana y la capacidad de reacción de nuestra Policía que permitieron salvar dos vidas y poner tras las rejas a tres presuntos delincuentes“.

Los capturados fueron identificados como Mike Kevin Montoya, de 26 años; Daniel Pérez, de 22 años; y Alejandro Saldarriaga, de 24 años. Los tres son señalados por las autoridades como presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Robledo, estructura que opera en ese sector de la ciudad.

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Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego, 14 cartuchos, cinco teléfonos celulares y más de 6 millones de pesos en efectivo, dinero que actualmente se verifica si corresponde al hurto cometido contra las víctimas. Los teléfonos y el arma serán sometidos a análisis forenses para establecer su posible vinculación con otros hechos delictivos ocurridos en Medellín y el Área Metropolitana.

El secretario de Seguridad confirmó que “a estos tres delincuentes ya un juez no solamente les legalizó la captura, sino que los envió a un centro carcelario. A los delincuentes les estamos cerrando el espacio. Pueden intentar esconderse o escapar por los techos, pero nuestra Fuerza Pública los va a perseguir y la justicia deberá encargarse de que respondan por sus actos”.

Los hombres deberán responder por los delitos de secuestro y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y las autoridades anunciaron que las investigaciones continuarán para establecer su posible participación en otros hechos criminales y en el grupo delincuencial Robledo.