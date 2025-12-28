Asesinaron a líder indígena frente a su familia en Riohacha, La Guajira

Imagen de referencia. El líder pertenecía a la comunidad indígena Wiwa y fue asesinado frente a su esposa y sus hijos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la vereda Mucura, zona rural de Riohacha, La Guajira, se registró un asesinato en la mañana del viernes 26 de diciembre. El crimen ocurrió cuando hombres armados sacaron a la víctima, un líder indígena, de una celebración navideña y lo atacaron con arma de fuego, delante de su esposa e hijos.

Lea: Naufragio en el Pacífico: murieron cuatro personas que iban de Buenaventura hacia Timbiquí

La víctima fue identificada como José Miguel Mojica Conchangui, de 40 años, perteneciente a la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT). El homicidio se registró en un territorio ancestral del pueblo Wiwa, ubicado en el área de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“El pueblo indígena Wiwa que habita en el territorio ancestral y tradicional de la línea negra resguardo Kogui Malayo-arhuaco ha vivido históricamente sumergido bajo el yugo de la violencia en su propio territorio desde hace varios años, con pleno conocimiento de las instituciones del Estado colombiano; tal como lo evidenció la alerta temprana estructural 020 de 2025, es evidente la vulneración de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, lo cual podría generar una crisis humanitaria y el desalojo por desplazamiento forzado de los habitantes de nuestras comunidades y territorios”, indicó la organización en un comunicado.

Además, exigieron la implementación inmediata de la alerta temprana, que advierte sobre el escenario de violencia de confrontación entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. También reiteraron el miedo que expresa la comunidad por la presencia de actores armados, el control social y la pérdida de la gobernabilidad comunitaria.

Le puede interesar: Riña en corralejas de Caucasia, Antioquia, dejó más de 10 heridos

En su comunicado también expresaron que: “El territorio del pueblo Wiwa sufre las afectaciones, los impactos, daños por la presencia de los actores armados que someten a nuestras comunidades bajo el miedo, desconfianza y señalamiento, irrumpiendo la tranquilidad, la armonía comunitaria social y la pérdida de la gobernabilidad, el conocimiento y la sabiduría cultural que está en cada uno de nosotros. La naturaleza se enlutece por la pérdida de padres y madres que dejan a hijos huérfanos, mujeres viudas y hombres viudos, tragedia que sufre el corazón del mundo”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo manifestó que tiene conocimiento que enfrentan estas comunidades y recordaron que la alerta temprana tiene en cuenta al menos 21 municipios en riesgo por la escalada violenta entre los grupos armados.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Mojica era un reconocido líder social e indígena del pueblo Wiwa y reiteró el contexto en el que se dio el hecho. Y se convirtió en el líder social número 187 asesinado en el 2025.

“La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Riohacha con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, precisó la entidad.