Riña en corralejas de Caucasia, Antioquia, dejó más de 10 heridos

Una riña se registró en las corralejas del municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, que dejó 11 personas lesionadas. El hecho ocurrió el 25 de diciembre en un evento de vaquillas en medio de un alto flujo de asistentes y consumo de licor.

Según el reporte de las autoridades, la vigilancia privada de la organización y la Policía intervinieron tras presentarse la pelea y los heridos fueron trasladados al Hospital César Uribe Piedrahíta.

El secretario de Gobierno de Caucasia, José Payares, confirmó el balance y la atención que le dieron a la situación. “Realmente, hay un balance de once personas heridas, pero son heridas por una riña que se presentó durante el evento, pero hubo una intervención inmediata por parte del policía y de la empresa de seguridad logística contratada por el empresario”, precisó Payares a Caracol Radio.

Payares indicó que varios de los lesionados fueron dados de alta y que la atención médica fue dada por la póliza obligatoria para este tipo de espectáculos, además de que anunció que revisarán las medidas para evitar nuevamente este tipo de incidentes.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia emitió una alerta de seguridad por la realización del evento y el incidente que se presentó que obligó a activar las medidas de control y atención en salud.

La Gerencia de Protección y Bienestar Animal advirtió que la normativa prohíbe el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, así como la participación de menores de 14 años.

“Esta es una invitación a que cualquier actividad que involucre animales debe estar regulada por la Secretaría de Gobierno del municipio. Tener todos los controles, no solamente para proteger a los animales, sino también para proteger a las personas”, indicó Dionisia Yusti Rivas, Gerente de Protección y Bienestar Animal.

Además, reiteraron la exigencia de los servicios médicos y veterinarios permanentes, ambulancias, pólizas obligatorias de accidentes y responsabilidad civil, y prohíbe elementos que causen dolor, lesiones o muerte a los animales.

También mencionaron que los municipios y organizadores deben contar con un plan de emergencia y contingencia aprobado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, que contemple diferentes emergencias como incendios, colapsos estructurales, estampidas e intoxicaciones.

Por otro lado, como refuerzo sanitario la Secretaría de Salud del municipio activó el plan hospitalario de emergencias hasta el 5 de enero de 2026, para fortalecer la respuesta ante posibles emergencias que se den en estos eventos.