Hombre murió sepultado mientras cavaba un hueco para hacerse refugio en Antioquia

Una particular muerte se registró en el casco urbano del municipio de San Luis, en Antioquia. Un hombre que pretendía construir un refugio para salvarse de lo que denominó el fin del mundo, terminó muriendo sepultado por un alud que le cayó encima mientras abría un hueco.

La víctima fue Arturo Enrique Aguirre García, de 58 años, quien el pasado 18 de agosto decidió contarle a su familia, antes de salir de su vivienda, que tenía planeado construir el refugio. Ninguno le creyó, pero pronto se empezaron a preocupar porque el hombre no regresó a dormir.

Ante esto, repartieron volantes por todo el municipio y publicaron la foto de Aguirre García en redes sociales, además hicieron la denuncia ante las autoridades, quienes empezaron a seguir sus pasos.

“Hay un reporte de alguien que dice que lo miró cavando un hueco. Se contrasta con la información de un familiar al cual él le entregó las pertenencias y le dijo que tenía que hacer un hueco porque el mundo se iba a acabar o algo así, dice la versión. Cuando fuimos al lugar en cuestión, nos encontramos con que había tierras removidas”, señaló a El Colombiano el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Luis, Nilson Romero Betancur.

Al hacer la verificación del lugar encontraron más elementos que dieron indicios de que Aguirre García estaba allí, como un velón y un machete. Los equipos de socorro excavaron más de tres metros, bajo los cuales hallaron el cuerpo sin vida, que fue extraído y llevado a la morgue del municipio.

Las autoridades intentan determinar las causas de la muerte, así como el tiempo en que llevaba el cuerpo sepultado en la zona. A la par, los habitantes del sector de La Candelaria, donde fue hallado el cuerpo, indicaron a la Policía que no se dieron cuenta de lo ocurrido, debido a que el hombre estaba abriendo el hueco en un sector alejado, por lo que tampoco escucharon ruidos.

Ante lo ocurrido, el cuerpo de Bomberos lamentó el hecho y se solidarizó con la familia de Aguirre García. “Acompañamos en el dolor a su familia y seres queridos en este difícil momento. Como institución, seguiremos trabajando con compromiso y dedicación al servicio de nuestra comunidad”.