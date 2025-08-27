Hallaron cuerpo de niña de dos años que fue arrastrada por quebrada en Casanare

Los organismos de socorro realizaron la búsqueda vía fluvial, terrestre y aéreo durante seis días. Foto: Gobernación de Casanare

Luego de seis días de búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo de una niña de dos años, que el pasado 21 de agosto fue arrastrada junto a su mamá y su abuela, mientras intentaban cruzar la quebrada La Vegana de Aguazul, en Casanare. La menor de edad fue hallada en la vereda La Esperanza, del municipio de San Luis de Palenque, a más de 46 kilómetros del lugar en el que se registró el accidente.

Sobre el caso, la gobernación de Casanare explicó que comenzó el 21 de agosto, cuando Liliana Esmeralda Gómez Quesada, junto a su madre Doris Rocío Quesada y su hija Stefany, decidieron atravesar la quebrada para llegar al casco urbano de Aguazul, pero una creciente súbita las arrastró a las tres.

El mismo día fueron encontrados los cuerpos de las dos mujeres adultas. Sin embargo, los cuerpos de socorro solo lograron hallar el cuerpo sin vida de la niña de dos años hasta este miércoles 27 de agosto. “Se tiene un sinsabor: la satisfacción del deber cumplido frente a la tristeza que nos queda haber encontrado sin vida a Stefany”, indicó la secretaria de Gobierno de Aguazul, Sonia Lozano.

La búsqueda de los cuerpos se hizo a través de recorridos terrestres, fluviales y hasta aéreos, en los que participaron bomberos de Aguazul, Maní y Villanueva, además de rescatistas de la Defensa Civil, el Grupo Aéreo de Casanare, la comunidad y empleados de las empresas STM Ingeniería y APPLUS (aliadas de Ecopetrol.

“Estamos con la familia y con los organismos de socorro entregando la niña para dar un parte de tranquilidad para que, en lo posible, puedan manejar su duelo de una mejor manera”, añadió Lozano.

La comunidad realizó una velatón el pasado martes 26 de agosto, guardando la esperanza de que la niña pudiera ser encontrada con vida. El alcalde de Aguazul, Nelson Camacho, en los últimos días también había agradecido el acompañamiento y la persistencia de los grupos de socorro y de quienes se unieron solidariamente a ubicar a la menor de edad.