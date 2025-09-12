Asesinaron a lideresa y madre comunitaria en Sucre, Cauca

Aura Enid Guzmán Macías, era una reconocida lideresa social, madre comunitaria y docente del municipio de Sucre, Cauca. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aura Enid Guzmán Macías, lideresa social, madre comunitaria y docente, fue asesinada en una zona rural del municipio de Sucre, en el Cauca, en la tarde del miércoles 10 de septiembre.

Lea: Personero de Sevilla, Valle, denunció amenazas y exigen medidas para su seguridad

De acuerdo con la información preliminar, la mujer se trasladaba hacia su casa, ubicada en la vereda Quiteto, en una motocicleta en compañía de su esposo, cuando fue atacada por hombres armados quienes le dispararon repetidamente.

La mujer fue trasladada al Hospital Universitario San José de Popayán, donde horas después falleció debido a la gravedad de las heridas.

Según Leonardo González, coordinador de Instituto para el Desarrollo y la Paz, “Luz Enid era una lideresa social y docente comprometida con la defensa de los derechos humanos y el liderazgo comunitario en el sur del Cauca”.

Le puede interesar: Alcaldía de Cartagena se pronunció sobre caso de turista arrollado por una lancha

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) rechazó el asesinato y resaltó la labor que desarrollaba Guzmán como madre comunitaria dedicada a la primera infancia. A través de un comunicado indicaron que estaba consagrada con devoción a cuidar y proteger a los niños y niñas de su comunidad. “Su vocación y entrega son un ejemplo de servicio que no puede ser apagado por la violencia”, dice el comunicado.

Además, enfatizaron en que las madres comunitarias son “guardianas de la niñez y constructoras de paz en los territorios”, asegurando que la vida de estas mujeres debe ser respetada y protegida. “Ninguna guerra justifica el asesinato de quienes velan por los derechos de la infancia. En cada madre comunitaria late el futuro de miles de niños y niñas de Colombia”, añadió.

La Defensoría del Pueblo reiteró que ya habían emitido alertas tempranas para Sucre y otras zonas del departamento, advirtiendo el riesgo al que se enfrentan líderes y lideresas sociales.

Según Indepaz, con Guzmán son 30 los líderes sociales asesinados en el Cauca y 115 en todo el país en lo que va del 2025.