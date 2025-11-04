Asesinaron a madre e hijo en Palestina, Caldas

Imagen de referencia. Sujetos armados y encapuchados entraron a la vivienda buscando a Duberney Moreno González. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las autoridades están tras la pista de los responsables del asesinato de Duberney Moreno González y su madre, Luz Dary González, a quienes sicarios asesinaron el pasado fin de semana en zona rural del municipio de Palestina, en Caldas.

El hecho se registró en la madrugada del pasado domingo 2 de noviembre. Testigos indicaron a la Policía de Caldas que los sicarios entraron a la vivienda, en el corregimiento de Arauca, en busca del hombre, pero su madre se interpuso, por lo que los sujetos, que estaban encapuchados, les dispararon a los dos.

La mamá y su hijo fallecieron en el lugar, por lo que hasta la zona, conocida como Las Colinas, llegaron miembros de la Sijín de la Policía a realizar la inspección de los cuerpos y su traslado a Medicina Legal.

“En estos momentos de la causa no hay conocimiento, pero según hipótesis de la misma policía se puede tratar de un hecho de una retaliación. Es muy asombroso que madre e hijo sean asesinados en su propia vivienda”, dijo a medios locales Gustavo Ríos, concejal de Palestina.

De acuerdo con las autoridades, Duberney tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes y uno por lesiones personales. Además, señalaron que por esto se investiga la hipótesis de que el asesinato esté relacionado con rentas ilegales como el microtráfico.

En lo que va corrido del año se han registrado cinco asesinatos en la región. El año pasado, Palestina fue uno de los municipios donde más se registraron asesinatos en Caldas, con 16 casos.