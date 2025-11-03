Buscan a hombre disfrazado de payaso que mató a una niña de 8 años en Yumbo, Valle

Imagen de referencia. El delincuente, disfrazado de payaso, escapó tras el ataque; las autoridades mantienen operativos para identificarlo y capturarlo. Foto: Freepik

En Yumbo, Valle del Cauca, se registró un ataque armado que dejó a una niña de ocho años sin vida en la noche del 31 de octubre. El hecho ocurrió en el barrio Bellavista, donde familias participaban en actividades de Halloween.

Según la información preliminar de las autoridades, un hombre disfrazado con máscara de payaso que se movilizaba en una motocicleta, se acercó a una vivienda y disparó contra un hombre. Pero una de las balas alcanzó a la menor de edad que estaba frente a su casa con su familia. Tras el impacto, fue trasladada a un centro médico, pero confirmaron su muerte minutos después por la gravedad de las heridas.

Las autoridades activaron un plan candado tras el hecho en las vías de acceso del municipio y en zonas aledañas, para identificar y dar con el paradero del responsable.

La Policía, la Fiscalía, a través de la Sijín y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), avanzan en la recolección de información para determinar las causas del ataque al hombre y poder identificar pistas de posibles responsables.

Por su parte, el alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz García, rechazó lo ocurrido. “La administración municipal de Yumbo expresa el repudio y rechazo total ante el lamentable suceso. La investigación está en manos de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, quienes avanzan en la recolección de pruebas y testimonios”, manifestó el mandatario local.

Y la Personería del municipio a través de un comunicado, también lamentó la muerte de la menor de edad y confirmó que el hombre al que iba dirigido el ataque murió.

“La Personería Municipal de Yumbo expresa su más profundo rechazo y consternación frente a los lamentables hechos ocurridos en la noche del 31 de octubre, donde un ataque con arma de fuego dejó como resultado la muerte de dos personas, entre ellas una menor de edad y varias afectadas emocionalmente por lo sucedido. Este doloroso suceso, ocurrido en medio de una jornada que debía ser de alegría y celebración familiar, enluta al municipio y genera un profundo sentimiento de tristeza e indignación entre la ciudadanía”, indicaron en el comunicado.

Además, hicieron un llamado a las autoridades para que adelanten con celeridad las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.