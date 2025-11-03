Así fue el rescate de una niña de 4 años tras presunto abandono en Medellín

Imagen de referencia. La niña de 4 años quedó bajo custodia de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Foto: Istock

En una vivienda del barrio Laureles de Medellín, la Policía y el Cuerpo de Bomberos rescató a una niña de cuatro años tras encontrarla sola. El hecho ocurrió luego de una alerta ciudadana realizada por vecinos del sector.

El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia y los Bomberos ingresaron a la vivienda, forzando la puerta ya que se encontraba con seguro. Al abrirla, encontraron la casa oscuras y sin la presencia de un adulto responsable.

Según el informe de la Policía, la situación representaba un peligro para la integridad física y emocional de la menor de edad, razón por la que fue trasladada a una entidad de protección para el restablecimiento de sus derechos y quedó bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó lo ocurrido: “Gracias a la atención inmediata del Grupo de Infancia y Adolescencia en coordinación con nuestras patrullas de vigilancia y el Cuerpo de Bomberos de Medellín, se logró rescatar a la menor de edad que se encontraba dentro de una vivienda... los uniformados, con profesionalismo y sensibilidad humana, garantizaron la protección de la menor".

Las autoridades, también informaron que la intervención la realizaron bajo el principio de protección a la vida y garantizaron la seguridad de la menor de edad durante todo el procedimiento. Sin embargo, no confirmaron si lograron establecer comunicación con los padres o acudientes de la niña.

Vecinos señalaron que no era la primera vez que observaban situaciones de posible abandono infantil en la vivienda. Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie en cualquier hecho que pueda vulnerar los derechos de los menores de edad a través de las líneas 123 o 141 del ICBF.