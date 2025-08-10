Asesinaron a niña de 12 años en Santander; capturaron al presunto responsable

Imagen de referencia. El sujeto se habría enfurecido porque previamente le pidió al padre y al hijo que no pescaran en el lugar.

Gran controversia ha causado en Santander el asesinato de una niña de 12 años, que salió a pescar junto a su padre en una quebrada del sector El Bambú, cerca de la vía que lleva a la vereda del Playón, del municipio de Rionegro. Un sujeto, que se entregó, le disparó en la cara a la menor de edad.

El padre de la niña contó a las autoridades que se encontraba sobre el kilómetro 30 de la vía junto con su hija y un vecino, con quienes fue a pescar, pero en un momento, un sujeto, que sería el cuidador de una mina de arena en la zona, les reclamó porque no podrían estar allí.

Momentos después, el sujeto, al ver que el grupo no se había ido del lugar, sacó un arma y disparó en dos ocasiones, uno de los disparos fue contra la niña de 12 años, quien fue trasladada a un centro asistencial de Rionegro, pero falleció en el camino.

“Yo estaba comiendo cuando llegó el papá con la menor herida y me pidió que los llevara. Ella aún tenía signos vitales, pero murió en el camino”, dijo a Blu Radio Víctor Prada, un vecino que presenció lo que ocurrió.

Por su parte, el coronel Luis Fonseca, comandante de la Policía de Santander, señaló que una vez conocieron el caso iniciaron un operativo para encontrar al responsable. “Una menor de nacionalidad extranjera perdió la vida a través de una agresión con arma de fuego en el sitio conocido como Bambú. La menor estaba pescando con su papá. Según información del padre, mientras realizaban esta actividad un hombre les alumbró el rostro y disparó“.

Sumado a eso, aunque en un principio se dijo que el señalado de disparar habría sido capturado, posteriormente se supo que se entregó y fue puesto a disposición de la Fiscalía. “Rechazamos categóricamente este ataque de violencia contra una menor de edad y reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida y la integridad de la niñez”, añadió Fonseca.