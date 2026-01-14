Condenaron a 45 años de cárcel a asesino de la niña Laura Valentina Páez en Boyacá

Daniel Josué Zambrano aceptó los cargos por feminicidio agravado y acceso carnal violento a menor de 14 años. Foto: Fiscalía

Un juez de conocimiento condenó a 45 años de prisión a Daniel Josué Zambrano Cáceres, el confeso asesino y abusador de la niña Laura Valentina Páez, quien desapareció hace un año cuando salió a pasear a su perro, en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá.

El caso de Laura Valentina se registró el 16 de enero de 2025 y causó indignación en todo el país. La niña de nueve años desapareció luego de que salió a pasear a su perro. Cinco días después fue encontrada muerta en el río Minero.

En medio de la consternación por el caso, las autoridades lograron identificar por videos de cámaras de seguridad que Laura Valentina se subió a un carro, que era el de Zambrano. El sujeto habría estado ejecutando el plan desde hacía varios días, que la abordó y empezó a ganarse su confianza.

El día de la desaparición, de acuerdo con las autoridades, la convenció de subirse al carro y la llevó hasta el municipio de Nariño, en Boyacá. Posteriormente, la agredió sexualmente, la asfixió y finalmente arrojó el cuerpo al río sobre el que fue hallada.

Luego de cometer el crimen, el sujeto llevó el carro a un taller de latonería y pintura para su renovación, donde el cuerpo de investigación lo inspeccionó y encontró fluidos, entre otros detalles, que permitieron la captura de Zambrano, que terminó confesando el asesinato.

Ante el material probatorio presentado por la Fiscalía, el juez condenó a Zambrano por el abuso sexual, asesinato y desaparición forzada de Laura Valentina a 45 años de cárcel y 20 de inhabilidad para ejercer funciones públicas. La decisión quedó en firme, debido a que ninguna de las partes interpuso recursos de apelación.

Tras conocerse la sentencia, familiares de la niña mostraron inconformismo con la pena. “Esta condena es irrisoria. Nosotros pedíamos más castigo para la persona que causó el asesinato de Laura Valentina”, dijo a Caracol Radio Diego Velandia, familias.

Por su parte, Julio Velandia, el abuelo de Laura Valentina, indicó que la familia considera que en el crimen de la niña pudieron participar más personas. “Yo digo que castigarlo más, porque eso no se debe hacer con los menores de edad. La investigación no fue a fondo”.