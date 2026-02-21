Asesinaron a futbolista reconocido en medio de ataque sicarial en Buenaventura

El atentado ocurrió en vía pública del barrio El Bosque. Entre las víctimas fatales se encontraba el futbolista Rubén Fernando Sinisterra. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sobre una vía, entre los barrios La Cima y El Bosque, en la comuna 6 de Buenaventura, se registró un ataque sicarial en el que fueron asesinados dos hombres y uno más resultó herido. El hecho ha causado gran rechazo en el puerto debido a que entre las víctimas mortales está Rubén Fernando Sinisterra, de 27 años, quien era reconocido futbolista del departamento.

Lea también: Los hechos detrás del video que Snoop Dogg compartió de incautación de droga en el Palmira

De acuerdo con las autoridades, las víctimas estaban trabajando con un material de construcción cuando un sujeto que iba junto a otro en un vehículo se bajó y disparó contra uno de los hombres en el lugar.

Las víctimas fueron Sinisterra, así como José Luis Cortés, de 22 años, y Jean Pierre Ramírez, de 24 años, quienes fueron trasladados a la Clínica Santa Sofía, donde se confirmó la muerte de los dos primeros.

El tercero, Ramírez, sigue siendo atendido en el centro asistencial por heridas en una pierna.

Trayectoria de Rubén Fernando Sinisterra

Rubén Fernando Sinisterra, quien tenía una hija menor de edad, era reconocido en el ámbito local como jugador de fútbol sala. Integró la Selección Buenaventura y posteriormente la Selección Valle, destacándose como volante y portando el número 10.

El director del Inder Buenaventura, Ferney Asprilla, lamentó el hecho y recordó que Sinisterra “militó con nosotros en diferentes torneos del distrito, donde en varias oportunidades logramos títulos gracias a su gran talento. Era un líder dentro y fuera de la cancha, un futbolista de esos que uno se pregunta cómo no llegan al profesionalismo. Un muchacho tranquilo, que solo quería proyectarse y hacer deporte”.

Lea: ¿Votos a cambio de agua? Denuncian carrotanques con propaganda electoral en Aguachica

Adicionalmente, el caso ha sido rechazado por líderes de la región, quienes aseguran que este hecho evidencia la violencia que se sigue viviendo en el municipio. Al respecto, Camilo Martínez señaló a Blu Radio que: “le hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Gobierno departamental para que se vea ese apoyo real a nuestro distrito. Necesitamos que se sigan implementando programas de inversión social que sí dan resultados, porque, aunque en los últimos días ha habido momentos de calma, la violencia sigue presente”.

Investigación en curso

La Policía del puerto informó que adelanta las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con el responsable del ataque.