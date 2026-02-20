¿Votos a cambio de agua? Denuncian carrotanques con propaganda electoral en Aguachica

Imagen de referencia. Aguachica lleva más de 20 días sin agua en varios barrios. La crisis se agudizó desde enero. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

A través de videos compartidos en redes sociales, se muestra cómo un carrotanque con publicidad política del candidato Ape Acuello, del Partido Conservador, y Didier Lobo, de Cambio Radical, toma agua de hidrantes públicos. Según las denuncias, el camión cisterna se dirige a los barrios que llevan más de 20 días sin agua, cierra las calles donde va a repartir el recurso y lo entrega a los habitantes a cambio de llenar una planilla con sus datos.

De acuerdo con los testimonios de los ciudadanos, pegar afiches de Acuello y Lobo en sus casas o llenar el formulario era un requisito indispensable para recibir el agua, y cuestionan si esto funcionaba como una vinculación directa de sus datos personales para respaldar a estos políticos en las elecciones del 8 de marzo.

La denuncia fue dada a conocer por el presidente del Concejo de Aguachica, Elmer Contreras, quien cuestionó el control de la Alcaldía frente a estos hechos: “Hemos citado a los jefes de despacho y no han llegado al Concejo Municipal. Estamos haciendo un llamado para que nos expliquen quién es el que maneja ‘las llaves’ de los carrotanques en Aguachica”.

Tras los señalamientos, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, envió a la zona un funcionario del Ministerio Público y ordenó una indagación preliminar por parte de la Comisión de Ética de la Procuraduría.

La indignación de la comunidad creció al ver los videos del carrotanque tomando agua de hidrantes públicos, en un municipio donde la quebrada Buturama, que surte de agua a Aguachica, registra un caudal de menos de un metro, y desde enero se reporta baja presión en el acueducto, lo que agravaría el acceso al servicio.

La respuesta

Frente a los señalamientos sobre el manejo de recursos públicos, el candidato Didier Lobo manifestó que los carrotanques “son de un empresario que tiene meses de poner su maquinaria al servicio de la gente gratuitamente y le puso a los carrotanques la publicidad”. Esto lo corroborarían las imágenes en las que se ve, junto a la publicidad de los políticos, la leyenda “Apoya: Victor Roqueme”, quien es el tío de la alcaldesa de Aguachica, Greisy Roqueme.

Sobre la polémica, el presidente Gustavo Petro se pronunció en un video compartido en su cuenta de X: “¿Cómo así que politiqueros comprando votos con el agua potable? Por eso es que mueren los niños y niñas", “Miserables”.