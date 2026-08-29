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Asesinaron a reconocido notario y político en una finca en Samaniego, Nariño

Héctor Bastidas Ibarra fue asesinado por sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones.

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Redacción Colombia
30 de agosto de 2026 - 01:41 a. m.
Héctor Bastidas Ibarra fue candidato a la alcaldía de Samaniego y actualmente era el notario de Túquerres.
Héctor Bastidas Ibarra fue candidato a la alcaldía de Samaniego y actualmente era el notario de Túquerres.
Foto: Archivo Particular
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Las autoridades están tras la pista de los responsables del asesinato del político y notario Héctor Bastidas Ibarra, quien este sábado 29 de agosto fue asesinado en una finca en la vereda Santa Catalina, a cinco minutos del casco urbano del municipio de Samaniego, en Nariño.

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Primeras versiones indican que sujetos armados ingresaron al lugar donde Bastidas Ibarra se encontraba descansando y le dispararon en reiteradas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

La víctima era reconocida en la región por su trayectoria en el sector público, así como por su participación en proyectos comunitarios y de paz. En el pasado fue candidato a la alcaldía de Samaniego y a la Cámara de Representantes por Nariño, así como contralor provincial de Pasto. Actualmente, era notario en el municipio de Túquerres.

Por su parte, la alcaldía de Samaniego resaltó que era abogado y fue concejal del municipio. “En estos momentos de profundo dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza, serenidad y consuelo para afrontar esta irreparable pérdida. Su legado, su trayectoria y los recuerdos de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo permanecerán siempre en la memoria de nuestra comunidad”.

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Tras lo ocurrido, varios sectores del departamento han rechazado el crimen, así como han solicitado a las autoridades celeridad en el esclarecimiento del asesinato.

En la zona tienen presencia los Comuneros del Sur, así como las disidencias de las Farc y las Autodefensas Unidas de Nariño. Hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado sobre los posibles móviles del asesinato de Bastidas Ibarra.

Por Redacción Colombia

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