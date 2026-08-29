Dos muertos y 15 heridos dejó accidente de bus en Saldaña, Tolima

El bus terminó vocado a un lado del camino. Foto: Archivo Particular

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Un grave accidente de tránsito se registró en el sector de Castilla, sobre la vía que comunica a El Espinal con Neiva. Un bus de la empresa Coomotor se volcó, dejando a 15 personas heridas y dos más muertas, entre las que hay un menor de edad.

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Según indicó el secretario de Tránsito del Tolima, Mario Tovar, el bus de transporte público cubría la ruta Bogotá-Neiva en el momento en el que se registró el accidente. Al parecer, el conductor perdió el control del vehículo, chocó contra un objeto fijo y terminó volcado a un lado del camino.

En imágenes difundidas en redes sociales se ve que varios de los pasajeros están a un costado del vehículo luego de lograr salir por las ventanas, así como la mayoría presentaba laceraciones y fracturas. Entre ellos se encontraban seis estudiantes internacionales de la Universidad de los Andes.

Las autoridades señalaron que los heridos fueron trasladados a centros asistenciales en El Guamo, Purificación y El Espinal. El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, añadió que el vehículo era conducido por un hombre de 31 años.

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Adicionalmente, las autoridades señalaron que el accidente se registró a un kilómetro del sector conocido como Castilla, donde ya se han lanzado alertas por la cantidad de hechos que se presentan por lo estrecho del paso. En este siniestro fallecieron dos personas, entre las que está un niño de 3 años.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Tolima hizo un llamado a los conductores a tener precaución en las carreteras, respetar las normas de tránsito y reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo el tránsito de pasajeros.