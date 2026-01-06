Asesinaron a suboficial de Bomberos voluntarios de Saladoblanco, Huila, ¿qué se sabe?

Guillermo Artunduaga López era reconocido por su compromiso y servicio a la comunidad. Foto: Archivo Particular

En Saladoblanco, Huila, se registró un asesinato que ha conmocionado a la población. En extrañas circunstancias dispararon contra el suboficial de Bomberos voluntarios Guillermo Artunduaga López, de 49 años, dentro de su vivienda en zona rural del municipio.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró el pasado sábado 3 de enero, en la vereda Pirulinda, luego de que Artunduaga López salió al exterior de su casa. Momentos después, familiares del bombero indicaron que se escucharon varios disparos, al parecer, hechos con una escopeta.

Al hacer la verificación, personas en la zona encontraron al bombero, quien fue trasladado al Hospital San Antonio de Pitalito. Aunque alcanzó a llegar con vida, falleció poco después de su ingreso por la gravedad de las heridas.

“Según información suministrada por la familia, Guillermo escuchó ruidos en el patio, salió a mirar y en ese instante fue atacado por un hombre, quien le disparó en la cabeza. Inicialmente, fue llevado al hospital de Saladoblanco y luego a Pitalito, donde falleció. Le hago un llamado a la Policía y a la Fiscalía para que se esclarezca este hecho”, añadió el comandante de la Unidad de Bomberos del Huila, el capitán Edinson Fernández.

De la víctima se sabe que era conocida como “Memo”, trabajaba como bombero voluntario en el municipio y era reconocido como una persona servicial y colaboradora, por lo que su asesinato ha sorprendido a los habitantes de la región, quienes han mostrado su rechazo a este crimen.

Tras atender la emergencia, las autoridades indicaron que unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Seccional de Investigación Criminal, iniciaron las labores investigativas para establecer las motivaciones del crimen y dar con los responsables.

De igual forma, la Policía de Huila hizo un llamado a la comunidad a dar cualquier información que permita identificar a los agresores y/o aclarar lo que ocurrió en este caso.