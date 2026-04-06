Asesinaron a tres adultos mayores en un establecimiento público en Guachené, Cauca

El ataque se registró en la vereda Obando de Guachené. Foto: Alcaldía de Guachené

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Una masacre se registró en el municipio de Guachené, en Cauca, el pasado domingo 5 de abril. Sujetos armados ingresaron a un establecimiento comercial en la vereda Obando y dispararon indiscriminadamente, dejando tres adultos mayores muertos.

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El hecho fue confirmado por la Unidad de Restitución de Tierras, que rechazó el hecho de violencia, así como pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones para identificar a los responsables y lograr su captura.

“La URT condena enfáticamente los hechos de violencia reportados, entre ellos homicidios, desplazamientos forzados, amenazas y demás acciones que atentan contra la vida, la integridad y permanencia en el territorio de esas familias, en especial de sujetos de protección constitucional y población vulnerable”, añadió la entidad.

Por su parte, los habitantes del municipio realizaron en la mañana de este lunes 6 de abril un plantón en la vía Panamericana, entre Cali y Popayán, en rechazo al hecho violento de este fin de semana.

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Además de la indignación por el crimen, hay preocupación de la comunidad por el aumento de la violencia en la región. Los manifestantes dieron paso intermitente a los vehículos, así como exigieron la presencia de las autoridades locales.

El año pasado, la Procuraduría ya había hecho un “llamado urgente a todas las autoridades del orden local, departamental y nacional para que adopten medidas inmediatas y articuladas que permitan restablecer el orden público y garantizar la protección de la vida e integridad de la población”. Esto debido a la presencia de grupos armados en la región.